Disparition de l'avion d'Émiliano Sala : un appel aux dons lancé pour tenter de retrouver le corps du pilote

Les enquêteurs britanniques ont dû interrompre leurs recherches pour retrouver le second corps en raison des mauvaises conditions météorologiques

L'avion d'Émiliano Sala et de son pilote britannique, David Ibbotson, a été retrouvé à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île anglo-normande de Guernesey, dans la Manche. Jeudi, un corps en a été extrait, identifié comme celui de l'ex-joueur du FC Nantes. Mais nulle trace de la dépouille du pilote depuis. D'autant que les recherches ont été interrompues à cause de vents violents et de mauvaises conditions météorologiques.

La famille de David Ibbotson lance donc un appel aux dons sur internet pour que les recherches reprennent.

"Aidez David Ibbotson à rentrer chez lui et obtenir les adieux qu'il mérite"

"Le fait d'apprendre que les recherches ont été interrompues à court terme n'a fait que rendre cette période tragique plus difficile", écrit la famille du pilote sur le site Gofundme. "Nous comptons sur la gentillesse des gens de cœur pour nous aider à recueillir les fonds dont nous avons tant besoin pour retrouver notre père, mari et fils bien-aimé", ajoute-t-elle. "Aidez David Ibbotson à rentrer chez lui et obtenir les adieux qu'il mérite".

Samedi soir, l'appel aux dons avait réuni un peu plus de 56 481 livres (64.552 euros), sur les 300.000 demandés (343.000 euros). Le monomoteur avait disparu le 21 janvier, au-dessus de la Manche, avec à son bord le footballeur de 28 ans et David Ibbotson, 59 ans. L'avion était parti de Nantes, en direction de Cardiff où Émiliano Sala venait d'être transféré.