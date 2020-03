Disparition de l'avocat ajaccien Lucien Felli

Avocat, militant nationaliste de la première heure et grand passionné de football, Lucien Felli nous a quittés, ce mardi matin. Il était âgé de 76 ans.

Homme de passions et de convictions, Lucien Felli a exercé le métier d'avocat, dès la fin des années 1960, aux barreaux de Paris et d'Ajaccio. Il était un proche d'Edmond Simeoni, qu'il avait d'ailleurs défendu à la suite des événements d'Aleria. Dans diverses affaires, il était régulièrement appelé à défendre des militants du nationalisme corse.

Son engagement nationaliste l'avait amené, en 2008, à conduire une liste aux élections municipales d'Ajaccio, "Aiacciu Cità Corsa, Cità Viva".

Lucien Felli était par ailleurs très engagé sur le terrain sportif, footballistique en particulier. Dans un communiqué, la Ligue corse de football lui rend hommage, par la voix de son président, Jean-René Moracchini : "Il rêvait d'un football corse à forte identité et ne manquait pas de soutenir tous nos clubs, à domicile comme à l'exétieur. Il en était d'ailleurs le défenseur auprès des instances nationales et ne supportait pas l'injustice, qu'il combattait dans le respect du droit." C'est grâce à Lucien Felli, notamment, que la Squadra Corsa a pu voir le jour à la fin des années 1960 et prospérer.

RCFM adresse à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.