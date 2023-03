Disparition de la Poitevine Tiphaine Véron : l'ONU exige une action du Japon

C'est une vraie avancée dans le dossier de la disparition de la Poitevine Tiphaine Véron au Japon en 2018. L'ONU, par le biais du comité des disparitions forcés, un organisme d'experts indépendants, vient d'envoyer à l'état nippon une demande d'action en urgence. Dans le document que la rédaction de France Bleu Poitou a pu consulter, plusieurs points sont évoqués.

En premier lieu, l'ONU demande la mise en œuvre d'une stratégie globale pour mener une enquête exhaustive et impartiale sur la disparition de Tiphaine Véron. Une marche franchie pour Damien Véron, son frère : "le vrai problème depuis le début c'est qu'il n'y a pas d'enquête criminelle ouverte au Japon, et pas de véritable collaboration". C'est un des points suivants abordés dans la note : le comité requiert une collaboration entre le Japon et les autorités françaises, qui ont également reçu le document.

Pas de données sur le téléphone portable de la disparue

L'ONU souligne également que les autorités françaises n'ont pas reçu de réponse à leur demande d'accéder aux données du téléphone portable de Tiphaine Véron, pour retracer le parcours de la jeune femme. Et somme donc le Japon de transmettre les mesures prises par les autorités du pays pour collecter et sauvegarder ces données téléphoniques.

Enfin, le comité demande aux autorités japonaises de tenir la famille de Tiphaine informée des avancées de l'enquête. Et surtout "que la police nippone locale, de Nikko, communique enfin le dossier" souffle Damien Véron. Pour les proches, cette intervention de l'ONU relance l'espoir de retrouver la disparue : "on n'a jamais eu de réponse sur par exemple les taches de sang dans la chambre de Tiphaine. Surtout, les deux CRI (Commissions rogatoires internationales, ndlr) qui avaient été envoyées à l'époque par le juge d'instruction de Poitiers étaient revenues incomplètes voire pratiquement vides sur le volet criminel".

Cette nouvelle survient quelques semaines après le transfert du dossier au nouveau pôle "cold case" de Nanterre. Le comité des disparitions forcées attend des réponses du Japon au plus tard le 14 avril 2023.