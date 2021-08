Disparition de la randonneuse Esther : l'autopsie confirme l'hypothèse de la chute mortelle

L'autopsie de la randonneuse britannique Esther Dingley, disparue depuis le 22 novembre 2020 et retrouvée le 22 juillet près de la frontière espagnole valide l'hypothèse d'un accident et d'une chute mortelle.

C'est ce que confirme ce vendredi après-midi le procureur de la République de Saint-Gaudens Christophe Amunzateguy : "le corps a été retrouvé à 20 ou 30 mètres en contre bas et l'autopsie réalisée ce jeudi révèle au moins deux fractures. C'est un endroit très technique" confirme à France Bleu Occitanie le procureur.

La thèse de l'enlèvement et de l'ours écartée

Après la découverte d'un corps humain et de l'équipement identifié comme celui de la jeune femme, la thèse de l'enlèvement par son compagnon Dan Colegate est donc écartée. Celle de l'ours aussi même si le procureur de Saint-Gaudens précise qu'on "ne saura jamais réellement les circonstances de sa chute. A-t-elle eu peur d'un ours ? Je ne pense pas. C'est une zone où il faut être un sacré montagnard pour y aller, à partir du moment où il y a bien eu une chute avec plusieurs fractures qui ont entrainé un décès, on procède par élimination et on arrive à l'accident mortel" précise Christophe Amunzateguy.

Le procureur de Saint-Gaudens annonce que les investigations se poursuivent pour essayer d'affiner au maximum les circonstances de ce décès.