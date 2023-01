Disparition de Leslie et Kevin : Après la battue de Fouras le mystère reste entier

Le rendez-vous était donné pour 9h30 devant l'Eglise de Fouras. Malgré le froid et le vent, un petit groupe d'à peine vingt personnes, emmitouflé dans leur manteau et leur écharpe, s'est rassemblé pour participer à cette battue, organisée pour tenter de retrouver Leslie et Kevin, le jeune couple disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. Mais l'heure tourne et les volontaires n'ont toujours aucune nouvelle, ni instruction. Certains se demandent même si les recherches vont bien avoir lieu. Quentin et Florian, deux amis de Kevin, à l'origine de l'évènement sont présents mais ils se font discrets. Ils n'osent pas prendre la parole pour se présenter et demander de bien vouloir patienter encore un peu. Un autre groupe venu de Niort, comme eux, s'apprête à arriver.

Faux départ

Le groupe se dirige vers le marais de Soumard © Radio France - Lucas Bouguet

Un peu avant 10h30, les retardataires arrivent enfin. le groupe s'organise et prend la direction de la Pointe de la Fumée, là où le téléphone portable de Kevin aurait borné pour la dernière fois, le 29 novembre. Un élément que les gendarmes n'ont pas confirmé à la presse. En connaissance de cet élément, rechercher dans le secteur de Fouras est une évidence pour Quentin, qui connaît Kevin depuis tout petit. Mais impossible pour lui de dire pourquoi son téléphone aurait émis un dernier signal ici. D'après lui, Kevin n'était jamais venu à Fouras. Finalement, après quelques hésitations, la battue débute à 11 heures, dans le marais de Soumard, 7 kilomètres plus loin.

"On ne baisse pas les bras"

Cache-cou remonté jusqu'aux oreilles, Quentin est déterminé. "On recherche des indices et pourquoi pas les retrouver eux. C'est vrai tout le monde à peur du pire mais il faut garder espoir. On ne baisse pas les bras !"

Cédric, un ami du père de Kevin avec une petite balle jaune qu'il vient de sortir de l'eau. Un indice ? © Radio France - Lucas Bouguet

Les marais, les fossés, les hautes herbes sont fouillés, les branchages sont soulevés, on plante les bâtons dans ce qui nous paraît suspect mais ça ne donne rien. A un moment, dans un cours d'eau près d'un sentier, une petite balle jaune est repérée par une participante. "Ca ne pourrait pas être à leur chien ?" Kevin et Leslie ont en effet disparu avec leur chien Onyx mais la balle semble croupir dans l'eau depuis plus longtemps que deux mois. Ce n'est pas grave, Cédric, l'a sort de l'eau pour être sûr.

"Si ça peut aboutir à quelque chose, il faut être présent."

Cette histoire de disparition, Gérard et sa compagne la suive avec attention depuis le départ. Tous les deux habitent au sud du département et ont fait 120 kilomètres pour venir jusqu'à Fouras. Equipés de leurs bâtons et de leurs chaussures de marche, ils sont là pour prêter mains fortes aux proches. "On a des enfants nous aussi, donc quand une histoire comme ça arrive, on se met forcément dans la peau de l'entourage et des parents. Ca doit être très dur. Ils doivent être très malheureux", confesse-t-il.

Quentin n'hésite pas à sortir les jumelles pour repérer tout élément qui pourrait le mettre sur la piste de son ami Kevin © Radio France - Lucas Bouguet

"Ca nous tient à cœur d'être là", raconte Delphine. Sa fille connaît bien Leslie avec qui elle est amie. "Elles ont le même âge, 22 ans. Leslie venait d'ailleurs de fêter son anniversaire peut-être quinze jours avant sa disparition et ma fille n'avait rien remarqué de particulier. Aujourd'hui tout le monde se fait son petit film, mais on est vraiment dans l'incompréhension. On est là pour soutenir et parce qu'on essaye d'aider au maximum les proches dans ces recherches. Si ça peut aboutir à quelque chose, il faut être présent", conclut Delphine.

Pour les proches et les volontaires, cette battue dans les marais n'aura malheureusement rien donnée et le mystère reste entier dans la disparition de Leslie et Kevin.