Disparition de Leslie et Kevin : "C'est impossible qu'elle ait disparu volontairement" selon sa belle-mère

Plus de deux longues et interminables semaines d'attente et d'angoisse. Les familles de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat sont toujours sans nouvelles de leurs enfants portés disparus depuis la nuit du 25 au 26 novembre et une soirée chez des amis à Prahecq dans les Deux-Sèvres. Le jeune couple accompagné d'Onyx, un chien croisé Staff, s'est volatilisé entre 3h et 4h du matin, alors qu'ils étaient supposés dormir chez un autre ami, absent de son logement cette nuit-là. Les véhicules de Leslie et Kevin ont été retrouvés par les gendarmes. Parmi les éléments importants pour l'enquête, le téléphone portable de Leslie a "borné" (géolocalisation) pour la dernière fois le samedi 26 novembre à midi à Niort. Depuis, plus rien ou presque.

Les gendarmes ont déployé de gros moyens de recherches, terrestres et aquatiques, depuis que le père de Leslie et sa nouvelle compagne ont poussé la porte de la gendarmerie d'Aigrefeuille-d'Aunis pour signaler la disparition inquiétante de leur fille et de son nouveau petit ami, âgé de 20 ans. Ce lundi 12 décembre, le procureur de la république de Niort a ouvert une information judiciaire en disparition inquiétante. (*)

Un élément troublant est venu épaissir le mystère autour de leur disparition avec la découverte faite il y a quelques jours par un employé municipal. Un document d'identité et des effets personnels de Kevin ont été retrouvés dans un container à vêtements à Puyravault prés de Surgères (Charente-Maritime). A une dizaine de 10 minutes en voiture de Thairé, où se trouve la maison familiale de Leslie, 22 ans, jeune entrepreneuse, LH peinture, dans le bâtiment.

C'est là que Patrick son père et Emilie sa compagne nous ont reçus ce lundi matin. Les traits tirés, ils surveillent leur téléphone entre un café et une cigarette et guettent la moindre information qui pourrait leur permettre de comprendre et d'avancer. A défaut d'échanger quotidiennement avec les enquêteurs, ils mènent leurs propres recherches, autant pour tenter de faire avancer les investigations que pour tuer le temps. Leur vie est . Emilie s'est confiée à France Bleu La Rochelle.

France Bleu La Rochelle : malgré ce long silence, vous vous raccrochez à l'espoir de retrouver Leslie et Kevin vivants ?

Emilie : On n'a pas le choix. Si on veut tenir debout et garder notre esprit assez clair, parce que c'est parfois à devenir dingue, on est obligé de garder cet espoir, sinon ce ne serait pas supportable, je crois, d'imaginer autre chose.

Vous guettez les informations que peuvent vous donner les gendarmes ?

Ils ne nous ont pas dit grand-chose pour le moment et on le comprend. Ca a été dur au début, car je n'avais pas encore eu le responsable de l'enquête. Il nous a bien expliqué que de toute façon, il ne faut pas qu'on interfère dans l'enquête. Ils peuvent pas nous dire s'ils ont des pistes ou pas. Ils en ont plusieurs, ils les vérifient et ils nous tiendront informés s'il y en a une qui est sérieuse.

Vous excluez une disparition volontaire de Leslie ?

Oui. Elle n'aurait pas pu faire ça à son papa. Elle n'aurait pas fait ça à son frère [Leslie a un frère jumeau]. C'est impossible qu'elle ait disparu volontairement, c'est impossible. Ils ne sont plus que tous les trois, elle n'aurait jamais mis son papa dans l'inquiétude.

Ce silence vous ronge chaque jour, chaque heure...

Tout le temps, lorsqu'on compte le nombre de jours où ils sont disparu, on a souvent le cœur qui peut serrer, parce que plus c'est long, plus c'est angoissant qu'elle n'ait pas donné de nouvelles, qu'on ait pas encore eu signe de vie. C'est plus qu'angoissant, c'est indescriptible en fait.

Vous tentez de chercher de votre côte, pour occuper le temps aussi ?

On essaie d'avoir des informations effectivement. On ré-interroge les derniers protagonistes. On essaie de regrouper les informations. Parce que ce sont des informations que la gendarmerie ne nous donnera pas, car c'est en cours d'instruction. Ce week-end par exemple, on n'avait rien à faire. On est allé chercher concrètement des lieux isolés (sur l'ancienne base miliaire d'Aigrefeuille par exemple), comme on ne sait pas, donc on cherche. On fait tout ce qu'on peut de notre côté pour avoir des nouvelles.

Si quelqu'un avait des informations qu'il n'ose pas donner...

Si c'est le cas, je les invite à me contacter moi. Si je dois couvrir couvrir quelqu'un, je m'en fiche qu'ils donnent l'information, s'ils ne veulent pas donner leur nom ou leur numéro. S'ils veulent rester anonymes, je ferai volontiers la personne écran, il n'y a pas de problème. Nous, tout ce qu'on veut, c'est notre fille. Après leur histoire, ça ne nous intéresse pas. On veut juste notre enfant, c'est tout.

Le communiqué du Procureur

(*) Le procureur de la République de Niort, Julien Wattebled**,** a publié ce lundi 12 décembre un communiqué concernant l'ouverture d'une information judiciaire. ***"*Plus de 15 jours après la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat et alors que l'enquête en disparition inquiétante ouverte au parquet de Niort a atteint le délai maximum prévu par la loi (8 jours), les multiples auditions et investigations menées par les gendarmes de la section de recherches de Poitiers et de la brigade de recherches de Niort n'ont pas permis de déterminer si le jeune homme et la jeune femme sont partis volontairement, s'ils ont eu un accident ou s'ils ont été victimes d'une infraction. C'est dans ces conditions que j'ai décidé d'ouvrir une information judiciaire en disparition inquiétante. Les investigations seront donc désormais dirigées par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Niort. Pour mémoire, Leslie Hoorelbeke et Kévin Trompat ont été vus pour la dernière fois dans la nuit du 25 au 26 novembre sur la commune de Prahecq. Un document d'identité appartenant à Kévin Trompat a été retrouvé dans un container de recyclage de vêtements sur la commune de Puyravault en Charente-Maritime."