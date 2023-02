Disparition de Leslie et Kevin : comment Prahecq vit dans l'ombre de l'affaire

Deux affichettes scotchées à l'entrée de la mairie de Prahecq. L'avis de recherche de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat est un des rares signes visibles d'un fait divers au retentissement national. Madame le maire consent aimablement à répondre à notre sollicitation spontanée, mais Sonia Lussiez reste fidèle à sa ligne de conduite depuis deux mois et demi. "Je ne fais aucun commentaire, il faut laisser les gendarmes travailler sereinement. On se serait évidemment bien passés de cette médiatisation, on aurait préféré parler de toutes les actions menées pour la vie de la commune".

Une vie communale qui a repris son cours normal autour de la place principale. Très loin du battage médiatique de la battue (dés)organisée début janvier par les proches de Kevin Trompat.

L'avis de recherche scotchée à l'entrée de la mairie de Prahecq © Radio France - Eric Le Bihan

"Je n'ai rien remarqué de particulier cette nuit-là"

De l'autre côté de la place de l'église, Véronique s'active derrière son comptoir. Le bar-restaurant "le Nulle part ailleurs" est une institution dans cette commune de 2.000 âmes, située à une douzaine de kilomètres au sud-est de Niort. La gérante ne répond pas toujours aux médias, mais aujourd'hui "vous avez de la chance, je suis de bonne humeur". Véronique connait bien Kevin Trompat. "Il a fait presque deux ans d'apprentissage chez moi, il est parti en 2018. C'était un gentil garçon, avec ses déboires d'adolescent, mais très gentil. J'avais confiance en lui. Je ne connais pas sa vie privée".

Cela fait trois mois que Kevin, Leslie et son chien Onyx n'ont plus donné signe de vie. Véronique a du mal à cacher son pessimisme. "Parfois, je suis très positive et je me dis qu'ils sont peut-être partis profiter de la vie, mais je pense aussi au côté sombre. J'espère qu'un jour, il y aura une information et que la vérité éclatera. Il faut laisser les enquêteurs faire leur travail". La gérante du bar-restaurant ne quitte jamais son établissement avant 4 heures du matin, mais la nuit du 22 au 23 novembre dernier, "C'était calme, je n'ai vu personne, je n'ai rien remarqué de particulier cette nuit-là."

Véronique le bar "le Nulle part ailleurs" à Prahecq © Radio France - Eric Le Bihan

"Ils se sont peut-être retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment"

Autour de la place ensoleillée de l'église, la vie suit son cours. Mais l'ombre de Leslie et Kevin plane encore et toujours. Les habitants se sont habitués à voir défiler les journalistes. À la sortie des commerces, quelques rares clients refusent poliment de répondre à nos questions. Les autres y consentent gentiment. "Tout le monde se pose des questions, mais il faut laisser les gendarmes faire leur travail", avance prudemment une jeune femme à peine plus âgée que le couple disparu, "J'évite d'imaginer le pire. Ils sont un peu plus jeunes que moi, c'est forcément très triste. Ils avaient encore plein de choses à vivre. Ils se sont peut-être retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment et ça a dégénéré...".

Jean-Pierre habite à 100 mètres à peine du lieu supposé de la disparition de Leslie et Kevin. "On est abasourdis. C'est d'une tristesse folle, ce sont des gamins qui avaient la vie devant eux. Ils ne méritent pas ça, les parents encore moins [...] J'ai un fils à La Rochelle, un autre à Toulouse, ils me demandent ce qui se passe ici à Prahecq, une ville tranquille. Plus ça va, plus le pronostic de les retrouver en bonne santé est complexe". Cet autre client de la boulangerie n'habite plus à Prahecq, mais il connait la commune pour y avoir longtemps résidé. "On entend beaucoup parler de trafic de drogue. Aujourd'hui sur Niort, c'est une catastrophe, certaines personnes ont peur d'aller au cinéma."

La maison où Leslie et Kevin ont passé la soirée du 22 au 23 février © Radio France - Eric Le Bihan

Nicolas, Tom et les autres

À 200 mètres à peine de la place de l'église, la maison de Nicolas, chez qui Leslie et Kevin sont censés avoir passé la soirée, autour d'une blanquette de veau, de jeux vidéos, mais aussi d'alcool et de drogue. Une vingtaine de mètres plus loin se trouve l'autre habitation qui polarise toutes les attentions et intéresse les enquêteurs. Pour preuve, les rubalises posées sur les portes et fenêtres par les gendarmes sont encore présentes bien qu'usées par le temps.

Cette bâtisse en pierre, c'est celle de Tom, chez qui le jeune couple était censé dormir en son absence. Leur hôte, à qui l'on prête une courte aventure avec Leslie, affirme avoir participé à une rave-party cette nuit-là sur la commune voisine de La Crèche. Tom, c'est aussi et surtout celui qui a échangé les fameux derniers SMS avec Leslie. Un échange publié par le journal Le Parisien . Mais selon nos informations, une partie de cet échange par SMS aurait été sciemment effacée.

"Forcément, a minima, Tom sait quelque chose", confie une connaissance retrouvée sur son lieu de travail, à une petite demi-heure de Prahecq. Le jeune homme préfère rester anonyme. "Pour moi, c'est un enlèvement sur fond de trafic de drogue et de jalousie amoureuse." À ce stade de l'enquête, France Bleu La Rochelle a choisi de ne pas publier la suite de l'entretien potentiellement diffamatoire ou pouvant entraver les investigations menées par les gendarmes.

La maison de Tom est toujours placée sous scellés © Radio France - Eric Le Bihan

Reportage à Prahecq avec Benjamin Goichon.