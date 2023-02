Disparition de Leslie et Kevin : "J'espère que ce silence n'est pas la traduction d'une enquête qui patine"

Me Charles-Emmanuel Andrault, avocat du père et la belle-mère de Leslie Hoorelbeke

Que sont devenus Leslie et Kevin portés disparus depuis trois mois ? Depuis la nuit du 25 au 26 novembre dernier, le jeune couple n'a plus donné signe de vie alors qu'il était passé une soirée avec des amis à Prahecq dans les Deux-Sèvres. Face à la douleur des familles et au silence de la justice, nous donnons la parole ce lundi matin à l'avocat de Patrick Hoorelbeke, le père de la jeune charentaise-maritime, et de sa compagne Emilie, parties civiles dans ce dossier de disparition.

Depuis la fin décembre une information pour enlèvement et séquestration a été ouverte. Et malgré plusieurs demandes, le juge d'instruction du pôle criminel de Poitiers refuse aux parents l'accès au dossier. Maitre Charles-Emmanuel Andrault a reçu France Bleu La Rochelle dans son cabinet à Rochefort-sur-Mer.

France Bleu La Rochelle : S'il y a un mot qui prédomine dans cette affaire, c'est "silence" ?

Me C-E Andrault : C'est exactement le mot qui convient le mieux aujourd'hui, puisqu'on n'a véritablement aucune information qui puisse filtrer des services d'enquête et des services du parquet. C'est un silence qui devient extrêmement pesant, surtout pour les parties civiles que je représente, qui sont dans une douleur immense et qui n'ont aucun élément objectif certain à exploiter pour savoir un tant soit peu ce qui a pu se passer.

Un silence aussi total est plutôt rare dans un dossier criminel de cette envergure ?

C'est vrai que ce silence est étonnant. Même si on comprend très bien qu'il puisse y avoir un secret de l'enquête et qu'il soit nécessaire de pouvoir sauvegarder des preuves, tout le monde le comprend, il est étonnant qu'il n'y ait pas une communication, peut-être a minima du parquet pour indiquer qui a été saisi et quel est le nombre d'enquêteurs qui suivent ces investigations. On n'a rien de tout ça. C'est très difficile d'interpréter un silence. J'espère que ce n'est pas la traduction d'une enquête qui patine.

Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin, comment vont vos clients ?

Mes clients sont d'un courage absolument déconcertant puisqu'ils arrivent à faire face à un tel drame avec une constance et une énergie qui est tout à fait déroutante. Je dois dire qu'ils sont vraiment corps et âme, investis dans leur drame et dans l'enquête qu'ils cherchent à mener. Ils dorment Leslie, ils pensent Leslie, ils mangent Leslie. C'est vraiment l'alpha et l'oméga de toute leur journée. Leur but, aujourd'hui est tendu vers un seul objectif, c'est de trouver et de savoir ce qu'il s'est passé.

Il y a un peu de colère aussi face au mutisme de la justice ?

Aujourd'hui, il y a effectivement une colère de la part des parties civiles qui sont avant tout épuisées. Epuisées de faire des démarches, épuisées d'être menées aussi un peu en bateau par des personnes qui croient savoir et qui ne savaient rien, épuisées de ne pas avoir d'éléments objectifs pour pouvoir construire quelque chose de solide sur une base saine. Malheureusement, on n'a pas ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, cette colère est légitime. Voilà trois mois que nous sommes dans l'attente et il ne se passe rien. L'attente devient maintenant insupportable.

C'est au procureur de la République de Poitiers de communiquer ?

L'usage effectivement, c'est que le procureur de la République puisse faire des communiqués de presse. Ils ont l'habitude, la compétence bien évidemment, et ils savent dire ce qu'il faut dire sans pour autant dévoiler les secrets de l'enquête, ce qui est fondamental. Il est hors de question pour mes clients de pouvoir s'immiscer dans un processus qui pourrait nuire à l'enquête. Ce n'est absolument pas ce qu'ils attendent. Ils attendent d'avoir des informations pour faire le tri entre le vrai et le faux. Il y a tellement d'informations aujourd'hui et le fait de ne pas avoir un fil directeur par un service d'enquête officiel perturbe énormément mes clients qui ne savent plus à quel saint se vouer.

Beaucoup de gens croient savoir, mais on sait peu de choses au final.

Beaucoup croient savoir et c'est également une grande difficulté puisqu'il faut distinguer le vrai du faux. Et on a des versions qui sont totalement contradictoires et qui sont épuisantes pour les parties civiles qui cherchent cette vérité. C'est le problème de ne pas avoir d'enquête. Chacun y va un peu de sa propre histoire, chacun essaie de reconstituer sa vérité et c'est finalement assez improductif.

Si vous aviez un message à lancer justement au procureur, quel serait-il ?

Vous avez face à vous un avocat frustré, un avocat frustré de ne pas pouvoir jouer l'interface qui est le sien, c'est-à-dire de faire l'intermédiaire entre le juge d'instruction, les services du parquet et ses clients. N'ayant pas accès au dossier, j'ai un rôle technique qui est extrêmement limité et c'est très frustrant pour les parties civiles et pour moi même de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ma mission.

Vous vous êtes forgé une intime conviction ?

Il est beaucoup trop tôt pour donner une conviction. La conviction que l'on peut avoir, c'est de reprendre les enquêtes journalistiques approfondies qui ont été faites et qui ne sont pas les miennes, ni celles des services d'enquête, donc je me garderais bien de toute conclusion hâtive qui pourrait nuire aussi bien à l'enquête qu'au moral de mes clients.

L'espoir qui fait tenir debout les parents de Leslie s'amenuise chaque jour ?

Je crois que c'est l'espoir qui fait vivre. S'il n'y avait pas d'espoir, je pense que la détresse psychologique de mes clients serait encore bien plus aiguë qu'elle ne l'est aujourd'hui. On a toujours espoir qu'au bout de ces incertitudes, il y a quand même la vie. C'est en tout cas ce vers quoi on tend.

C'est la première fois que vous avez un dossier aussi mystérieux et complexe ?

Non, J'ai déjà eu des dossiers mystérieux et complexes qui ont donné lieu à des enquêtes très poussées, avec un silence aussi du parquet. C'est donc une démarche qui n'est pas rare, même si elle est douloureuse pour les parties civiles. A ce stade, je pense qu'on est dans une certaine mesure, encore dans le délai raisonnable que l'on peut avoir. Il n'y a pas de caractère procédural choquant de ce silence après trois mois d'enquête.