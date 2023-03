Disparition de Leslie et Kevin : un deuxième suspect mis en examen pour assassinat

Les interpellations se sont succédé cette semaine dans l'enquête sur la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat dans les Deux-Sèvres en novembre. Trois hommes arrêtés tour à tour, après trois mois d'enquête. Ce vendredi 3 mars, un suspect placé en garde à vue depuis mercredi était présenté au juge d'instruction. Il a été mis en examen pour "assassinat, modification de l’état des lieux d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour", précise le parquet. Il a été placé en détention provisoire à l’issue du débat devant le juge des liberté et de la détention. Selon les informations de France Bleu, Nathan B. est originaire de Puyravault, en Charente-Maritime, où des papiers d'identité de Leslie et Kevin avaient été retrouvés en décembre.

Un troisième homme, âgé de 23 ans, et dont on ignore l'identité, est en garde à vue depuis jeudi et il doit, lui, être présenté au juge ce samedi. Selon le procureur, cet homme a un lien avec Tom T. Enfin, Tom T. est le premier à avoir été arrêté cette semaine. Ce proche de Kevin et Leslie a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire jeudi soir. Le jeune homme était censé accueillir Leslie et Kevin chez lui, dans le village de Prahecq dans les Deux-Sèvres, lors de la soirée où ils ont disparu, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022 .

On est sans nouvelles de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, depuis une soirée chez un de leurs amis à Prahecq. Une information judiciaire a été ouverte fin décembre pour enlèvement et séquestration.

