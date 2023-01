Disparition de Leslie et Kevin : "On n'a pas le droit de baisser les bras"

Le mystère autour de la disparition Leslie et Kevin reste entier. Les investigations menées par les gendarmes de Niort se poursuivent et les familles se désespèrent de retrouver le jeune couple porté disparu depuis la fin novembre après une soirée chez des amis à Prahecq, dans les Deux-Sèvres, Une information judiciaire en disparition inquiétante a été ouverte par le parquet de Niort et de gros moyens ont été déployés par les forces de l'ordre, sans résultat pour l'instant. Faute d'éléments concrets, les proches continuent de déployer toute leur énergie malgré la fatigue pour retrouver Leslie et Kevin.

ⓘ Publicité

Une battue sera organisée ce jeudi 5 janvier au départ de la place de l'Eglise à Prahecq. La forêt voisine sera fouillée, puis les chemins blancs et autres sentiers seront sillonnés. Pour l'heure, une cinquantaine de volontaires ont répondu à l'appel de la belle-mère de Kevin Trompat, à l'initiative de cette battue, via un événement créé sur Facebook . Karine Prat s'est confiée à France Bleu.

Vous attendez quoi de cette battue ?

Karine Prat : Même si nous ne croyons pas du tout à ce genre de chose, on fait cette battue parce que des gens, des cartomanciennes et autres pendules nous ont contactés. En fait, on fait cette battue pour refermer cette piste-là en se disant qu'on aura exploré toutes les éventualités qu'on nous propose.

Le plus difficile est de rester dans l'incompréhension totale ?

Oui, complètement. L'enquête est en cours, la brigade de recherches [de Niort] fait son travail, mais les gendarmes ne peuvent pas nous donner d'éléments, pour ne pas gêner l'enquête, pour qu'il n'y ait pas de fuites. Après, c'est un questionnement permanent, que ce soit pour les parents de Leslie et pour nous. On aimerait comprendre, savoir pourquoi, savoir où ils sont, s'ils vont bien. On ne sait rien. Il reste beaucoup d'interrogations, il n'y a pas eu de bruit dans cette rue, à 3 heures ce soir-là, alors que c'est la rue principale. On ne comprend pas ce qu'il s'est passé, en fait.

Vous avez initié cette battue en accord avec les gendarmes ?

Oui, bien sûr. J'ai pris contact ce (mardi) matin avec la maire de Prahecq. Elle a échangé également avec la gendarmerie et la préfecture. Je lui ai dit comment nous allions procéder. En fait, je vais distribuer des cartes, on va faire trois groupes bien distincts pour ne pas travailler sur les mêmes zones de recherches. Il y a une petite forêt assez boisée. Si on est assez nombreux, nous pourrons bien l'explorer. C'est aussi pour se dire qu'on aura fait tout ce qu'il fallait avec le volontariat. Ce sera effectivement encadré par la gendarmerie. J'ai demandé aux gens de venir avec leur gilet jaune pour être vu, parce qu'il y a de la chasse à ce moment-là aussi. Pour la protection de tous, la gendarmerie sera présente.

Après toutes ces semaines d'angoisse et de recherches, vous êtes-vous forgée une intime conviction ?

Non, on ne se forge pas d'idée. Tant que l'enquête n'a pas abouti, il y a toujours cet espoir qu'ils soient retrouvés quelque part, en vie. Après, forcément, on a ces idées noires en tête, mais on a du mal à mettre un mot dessus. C'est impossible de baisser les bras. On ne les baissera pas c'est sûr, que ce soit son père (de Kevin) ou Emilie (belle-mère de Leslie) et Patrick (son père). Tant qu'on ne les aura pas retrouvés, on ne lâchera rien.

Comment faites-vous pour puiser la force de continuer à espérer ?

On n'a pas le choix. Ça reste nos enfants, ça reste des gamins. Tant qu'on n'a pas les choses devant soi, je pense qu'on n'a pas le droit de baisser les bras, juste pour eux. Dans les deux familles, nous n'avons pas fait Noël et pas fait le Nouvel An. On n'a pas le cœur à ça. Si on les fait, ce sera avec eux, en fait. L'espoir est toujours là, même si on est fatigués, rincés, vidés, qu'on manque de sommeil et que notre corps s'épuise. Il faut beaucoup de force pour tenir, mais on n'a pas le choix. La lueur d'espoir, on va la puiser au fond de nous-mêmes. Et on l'aura jusqu'à ce qu'on les retrouve.

loading