Disparition de Leslie et Kevin : une personne placée en garde à vue

Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin, une personne a été placée en garde à vue par les enquêteurs de la section de recherche de Poitiers a annoncé ce mardi le procureur de la République de Poitiers. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années, a appris franceinfo de source proche du dossier. Des perquisitions sont en cours, ajoute cette même source. Selon une source proche du dossier citée par l'AFP confirmant l'information révélée par Le Courrier de l'Ouest , cet homme aurait été arrêté en Vendée et serait une des connaissances de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat. Le couple de 22 et 21 ans n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre où ils ont passé la soirée à Prahecq , bourg de 2.000 habitants dans les Deux-Sèvres.

Des battues et des appels à témoins infructueux

Cette mesure a été prise en exécution d’une commission rogatoire en cours, délivrée par le magistrat instructeur de Poitiers en charge des investigations, et sous son contrôle a précisé le parquet de Poitiers. Depuis fin décembre, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration avait été ouverte. La disparition de Leslie et Kevin a suscité beaucoup d'émotion dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime d'où est originaire la jeune femme. Les parents et les proches des deux jeunes ont organisé des battues ou lancé des appels à témoins , mais toutes ces initiatives étaient restées infructueuses.

