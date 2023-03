Disparition de Leslie et Kevin : un deuxième suspect en garde à vue

Après trois mois sans nouvelles de Leslie et Kevin, l'enquête sur leur disparition est dans un tournant cette semaine. Après l' arrestation de Tom T. ce mardi en Vendée , un deuxième suspect de 22 ans a été placé en garde à vue ce mercredi à 14 heures, a annoncé le procureur de la République de Poitiers dans la soirée. Il a été interpellé à La Rochelle (Charente-Maritime). Tom T. sera, lui, présenté à un juge d'instruction ce jeudi. "Les investigations se poursuivent par ailleurs" indique également le parquet dans un communiqué.

On ignore le rôle que ce deuxième suspect placé en garde à vue aurait joué dans l'affaire ou quelles relations il entretenait avec le jeune couple disparu. Tom T., la vingtaine, devait héberger Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, la nuit de leur disparition fin novembre 2022 à Prahecq (Deux-Sèvres).

Depuis la disparition de Leslie et Kevin, dans la soirée du 25 au 26 novembre 2022 , les proches du couple ont multiplié appels à témoins et battues infructueuses. L'enquête pour enlèvement et séquestration a mobilisé dix gendarmes à temps plein, a précisé le parquet de Poitiers mardi. Leurs recherches les ont emmenés jusqu'au Portugal pour vérifier une piste. Ils ont également mené plus d'une centaine d'auditions, effectué des dizaines de prélèvements de police scientifique et technique, sondé plusieurs points d'eau, etc.

