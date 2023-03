Disparition de Leslie et Kevin : le premier suspect mis en examen pour enlèvement et séquestration

Tom T., premier suspect dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration ce jeudi soir, annonce le parquet de Poitiers. Il a également été placé en détention provisoire. Le jeune homme était censé accueillir Leslie et Kevin chez lui, dans le village de Prahecq dans les Deux-Sèvres, lors de la soirée où ils ont disparu, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022 . Il avait été interpellé mardi.

Un troisième homme interpellé

Un troisième suspect, âgé de 23 ans, a été placé en garde à vue ce jeudi matin dans le cadre de l'enquête sur la disparition du couple. Selon le procureur de Poitiers, cet homme a un lien avec Tom T.

Pour Nathan B., le deuxième homme mis en cause dans le cadre de cette enquête, la garde à vue a été prolongée de 24 heures. Il a été interpellé mercredi. Selon les informations de France Bleu La Rochelle, il fait partie du cercle d'amis du couple et est originaire de Puyravault, en Charente-Maritime. Des papiers d'identité de Leslie et Kevin avaient été retrouvés dans un container à vêtements de cette commune .

Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis une soirée chez un ami à Prahecq. Une information judiciaire a été ouverte fin décembre pour enlèvement et séquestration. Dix gendarmes de la section de recherches de Poitiers sont mobilisés sur cette enquête, a précisé le parquet de Poitiers.