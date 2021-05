Disparition de Lesline Ravel : "L'enquête ne fait que se poursuivre" selon l'avocat du mari mis en examen

Aucune hypothèse n'avait été vraiment écartée par les enquêteurs de la gendarmerie depuis le 30 décembre 2018. C'est ce jour-là qu'a été vue pour la dernière fois Lesline Ravel, 39 ans à cette date, caissière dans un supermarché d'Objat et résidant dans le petit village de Lascaux non loin de Brive-la-Gaillarde. Une information judiciaire avait été ouverte début 2019 par le parquet de Brive. Le dossier avait été rapidement confié au pôle d'instruction criminel pour "enlèvement, séquestration et meurtre". L'enquête avait depuis été menée conjointement par la section de recherche de la gendarmerie de Limoges et par la brigade de recherche de Brive.

à lire aussi Un nouvel appel à témoins pour retrouver la piste de la "disparue de Lascaux", en Corrèze

Meurtre avec circonstances aggravantes

C'est donc plus de deux ans après que cette affaire connaît une réelle avancée. Lundi dernier le mari de Lesline Ravel a été interpellé et placé en garde à vue. Présenté mardi au juge du pôle d'instruction criminel à Limoges, il a été mis en examen pour meurtre avec circonstances aggravantes au vu de charges suffisantes pesant sur lui. "Il avait les explications qui sont les siennes", raconte Benoît Zoungrana, son avocat du barreau de Brive qui ajoute qu'il "n'a éludé aucune question".

L'affaire révèle encore des secrets" - Benoît Zoungrana, avocat du mari

L'avocat, qui attend d'avoir accès aux pièces du dossier ce vendredi espère-t-il, ne précise pas toutefois si son client a avoué devant les enquêteurs sa participation à la disparition de son épouse. "L'affaire révèle encore énormément de secrets donc l'enquête ne fait que se poursuivre" estime Benoît Zoungrana. Le mari a été placé en détention provisoire.