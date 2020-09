Disparition de "Lili" à Montréjeau : vers une piste familiale ?

À Montréjeau, dans le Comminges, toujours pas de traces de Leevydjah, 11 ans, depuis jeudi 17 septembre. "Lili", comme l’appelle sa grand-mère, a disparu peu après la sortie du collège Bertrand Laralde, dans l'après-midi. Une disparition suffisamment inquiétante pour que le procureur de Saint-Gaudens ouvre une information judiciaire, mardi 22 septembre.

"Tout s’est passé en un quart d’heure" souffle la grand-mère, la voix cassée au téléphone, sans vouloir parler plus longuement avec les journalistes. Jeudi dernier, Lili a appelé sa grand-mère pour la prévenir qu’elle sortait du collège, et a commencé à marcher dans la rue, avec son autorisation, le temps de la retrouver. C’est d’ailleurs la première fois qu’elle marchait seule dans Montréjeau. Mais la grand-mère n'a pas récupéré sa petite-fille comme prévu.

Le chien a "marqué" à la sortie du collège, [les gendarmes] pensent qu'elle est montée dans une voiture.

Une fois l’alerte donnée par la grand-mère, la brigade cynophile de la gendarmerie est intervenue "tout de suite" raconte Patrick Saulneron, le maire de Gourdan-Polignan, la commune limitrophe, où habite la collégienne. "Le chien a "marqué" à la sortie du collège" révèle l’élu, et selon lui, les gendarmes "pensent qu’elle est montée dans une voiture. Mais on n’en sait pas plus, il n’y a pas de caméras de vidéosurveillance sur la commune de Montréjeau".

Le maire de Gourdan s’interroge aussi sur une éventuelle piste familiale : "Je pense que la maman de cette jeune fille a été entendue, parce que peut-être que c’est elle qui a voulu la récupérer, étant donné que c’est la grand-mère qui en a la garde".

"Toutes les pistes de travail" pour le procureur

Lili est arrivée dans le Comminges cet été seulement, depuis la Guadeloupe. La grand-mère venait d’en obtenir la garde, au détriment de la mère de l’adolescente. L’entourage redoute un enlèvement prémédité, planifié, dans un contexte familial compliqué.

Mais cette piste familiale peut-elle être privilégiée ? Pas uniquement juge le procureur de la République de Saint-Gaudens, Christophe Amunzateguy, pour qui l’enquête est très ouverte : "Ça peut être ça, comme ça peut ne pas être ça (…) Nous n’avons pas d’hypothèse, nous gardons toutes les pistes de travail, et nous ne souhaitons en exclure aucune. La première erreur serait d’en exclure. Tout ça pour optimiser les chances de retrouver cet enfant."

Au collège, parents et élèves inquiets

En tout cas devant le collège Bertrand Laralde de Montréjeau, cette disparition remue les parents et les élèves. Du haut de ses 11 ans, le même âge que Lili, Océane s’inquiète : "Surtout qu'ici on n'a pas l'habitude que des gens sortent du collège, et qu'après on ait des nouvelles comme ça".

J'étais déjà vigilante, je le suis encore plus

Autant d'interrogations chez Enzo, lui aussi en 6e, qui a beaucoup parlé de cette disparition avec sa maman, Mylène. D'ailleurs, elle ne laisse pas son fils seul dans la rue, même quelques minutes. Elle vient désormais à chaque sortie de cours, devant la grille : "J'étais déjà très vigilante parce que c'est sa première année au collège, mais encore plus maintenant. Même s'il doit sortir plus tôt, je veux être prévenue, je veux être là. Il est hors de question qu'il se promène tout seul. On s'imagine beaucoup de choses".

Les investigations continuent, avec d’importants moyens de gendarmerie.