Disparition de Lina : "Aucune charge contre quiconque", indique le parquet de Strasbourg

Lina reste toujours introuvable. Une semaine après la disparition de la jeune fille dans la vallée de la Bruche , "aucune charge contre quiconque, aucune piste n'étant écartée, ni privilégiée", rapporte la procureure de la République de Strasbourg Yolande Renzi dans un communiqué de presse.

Dans ce communiqué, le parquet indique s'attendre à "des investigations de longue haleine" sous l'autorité des deux magistrats instructeurs en charge de l'affaire. Dimanche, une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration a été ouverte et le parquet de Saverne s'est dessaisi au profit de celui de Strasbourg.

Sept jours de recherches infructueuses

Lina a disparu samedi 23 septembre, sur le chemin entre le domicile familial de Champenay et la petite gare de Saint-Blaise-la-Roche, à 3 km de chez elle. L'adolescente, qui avait quitté la maison vers 11h, devait prendre le train pour rejoindre son petit copain à Strasbourg. Son téléphone a cessé d'émettre à 11h22.

Depuis le jour de la disparition, les gendarmes ont déployé leurs recherches sur toute cette zone de montagne, boisée et escarpée, et dans les communes environnantes. Deux battues citoyennes ont rassemblé des centaines de personnes. Un hélicoptère avec caméras thermiques, des drones et des chiens ont été utilisés. Des plongeurs ont fouillé jeudi, sans succès, deux étangs de pêche.

Ce dimanche, les fouilles pour retrouver une trace de la jeune fille ont continué. Les gendarmes s'intéressent particulièrement à une maison du hameau de Diespach , dans la commune de Plaine, à quelques kilomètres de là où la jeune fille a été vue pour la dernière fois .

