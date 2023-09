Disparition de Lina : d'importantes recherches en cours, des relevés ADN sur plusieurs véhicules

Six jours après la disparation de Lina à Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin), une opération coordonnée d'envergure est en cours ce vendredi 29 septembre, indique la procureure de la République de Saverne dans un bref communiqué. Elle est menée par la section de recherches de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin en plusieurs points de la zone potentielle de disparition de l'adolescente de 15 ans.

ⓘ Publicité

Des relevés ADN sur six véhicules

L'opération porte sur "des informations utiles à l'enquête qu'il convient de vérifier". Selon nos informations, six véhicules sont passés au peigne fin par les enquêteurs. Ils procèdent notamment à des relevés ADN sur la commune de Bellefosse, à six kilomètres de l'endroit où Lina a disparu le samedi 23 septembre, alors qu'elle devait prendre un train en direction de Strasbourg.

Dans cette maison de Bellefosse, une voiture a été analysée par les gendarmes. © Radio France - Emilie Pou

La procureure de la République, Aline Clérot en appelle "à la retenue et à la civilité de chacun dans l'intérêt de l'enquête". Depuis le début de l'affaire, samedi, les internautes se déchaînent. Un faux compte Instagram au nom de Lina a, par exemple, été créé. Les pseudo-détectives accusent les uns et les autres. Jeudi, la mère de Lina a pris la parole pour dénoncer "la récurrence de la méchanceté", les "ragots et les on-dit". Face au drame qu'elle endure, "ce n'est pas la peine d'en rajouter" a ajouté Fanny.