Disparition de Lina : "Nous n'écartons toujours aucune piste" précise la procureure de Saverne

Quatre jours après la disparition de Lina, entre Plaine et Saint-Blaise-la-Roche, la procureure de la République de Saverne a tenu ce mardi soir une conférence de presse. Aline Clérot était accompagnée du commandant du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin et du chef de la section de recherches de Strasbourg. Aucune piste n'est écartée, a indiqué la magistrate.

ⓘ Publicité

La procureure a retracé les événements de samedi, jour de la disparition de l'adolescente : le départ de Lina de chez elle le matin vers 11h15, son absence sur le quai de la gare de Strasbourg où son petit copain l'attendait. Aline Clérot a précisé que Lina n’apparaissait sur aucune des caméras situées sur les portes du train qu'elle était censée emprunter, ni sur les caméras de vidéoprotection de la gare de Strasbourg. Il n’y a pas de caméras à la gare de Saint-Blaise-la-Roche.

Le téléphone de Lina cesse d'émettre à 11h22

Selon le récit de la procureure, deux témoins ont vu Lina entre 11h15 et 11h30 sur le chemin de la gare. Elle marchait à pied avec les vêtements qui ont été signalés dans l'avis de recherche, une robe grise, une doudoune blanche et des baskets Converse blanches.

Dès le signalement de la disparition de la jeune fille, des recherches ont été lancées dans la zone autour de Champenay, le hameau où elle habite, et Saint-Blaise-la-Roche. Trois kilomètres séparent les deux sites, dans un secteur montagneux et boisé. Sur cet itinéraire, "aucune trace sur la chaussée et sur le bas-côté" n'ont été relevées, évoquant un éventuel accident de la route dont Lina aurait pu être victime, relève la magistrate.

Autre précision, le téléphone de Lina, qui n'a pas été retrouvé, a cessé d'émettre à 11h22. Et aucune activité bancaire n'a été détectée sur son compte depuis sa disparition.

Les recherches se poursuivent

"Des auditions sont toujours encore en cours dans l'environnement de Lina" ajoute la procureure. Désormais, les enquêteurs et les investigations "visent à identifier la présence de caméras le long du trajet emprunté par la jeune fille". Des points d'eau vont être sondés dans les environs du site présumé de la disparition. Rappelons qu'une enquête pour disparition inquiétante est ouverte.

Des battues citoyennes ont rassemblé une centaine de personnes lundi, 400 mardi, encadrées par les gendarmes qui ont eu recours à des chiens, des drones et un hélicoptère équipé d'une caméra thermique. Sans succès jusqu'ici.

Il n'y aura pas de nouvelle battue ce mercredi mais une soixantaine de gendarmes vont continuer les recherches sur le terrain.