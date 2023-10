Disparition de Lina : sa mère "appelle à ne pas relayer d'informations non vérifiées"

Depuis le 23 septembre, la mère de Lina est toujours sans nouvelles de sa fille . Ce mercredi, elle "appelle à ne pas relayer d'informations non vérifiées" et à "laisser l'enquête suivre son cours", a indiqué son avocat Me Matthieu Airoldi. Elle précise aussi ne plus vouloir de contact avec la presse. Cette dernière ne s'exprimera plus en interview, "ni pour la télévision, ni pour les journaux". Son avocat insiste sur le respect de l'intimité familiale et de la vie privée des proches de l'adolescente de 15 ans.

Aucune piste n'est écartée selon le parquet

Dimanche, le parquet de Strasbourg a ouvert une information judiciaire "contre X" pour "enlèvement et séquestration". La procureur de la République a quant à elle annoncé en début de semaine s'attendre à des investigations "de longue haleine". Selon elle, aucune piste n'est à ce stade "écartée ni privilégiée".

Lina a disparu samedi 23 septembre, sur le chemin entre le domicile familial de Champenay et la petite gare de Saint-Blaise-la-Roche, à 3 km de chez elle. L'adolescente, qui avait quitté la maison vers 11h, devait prendre le train pour rejoindre son petit copain à Strasbourg. Son téléphone a cessé d'émettre à 11h22.

Depuis le jour de la disparition, les gendarmes ont déployé leurs recherches sur toute cette zone de montagne, boisée et escarpée, et dans les communes environnantes. Deux battues citoyennes ont rassemblé des centaines de personnes. Un hélicoptère avec caméras thermiques, des drones et des chiens ont été utilisés. Les recherches n'ont pour l'instant rien donné.