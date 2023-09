Disparition de Lina : la cellule médico-psychologique est nécessaire "pour ne pas créer de symptômes"

Une cellule médico-psychologique s'est déplacée mardi 27 septembre à Plaine (Bas-Rhin) après la disparition inquiétante de Lina , 15 ans, ce week-end. L'objectif est de "ne pas fabriquer des symptômes, se replier, créer du silence" explique Dominique Mastelli, psychiatre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et membre de la cellule.

L'enquête est "un point de fixation, d'angoisse"

La cellule médico-psychologique a été créée sur demande de la maire de Plaine, elle-même sollicitée par les habitants. "C'est une situation d'inquiétude extrême, analyse le psychiatre, qui peut mettre tout le monde en difficulté ou réactiver des difficultés, des inquiétudes, des angoisses à propos d'événements antérieurs ou des histoires personnelles ou partagées", analyse Dominique Mastelli.

Ce dispositif est d'autant plus important que l'enquête mobilise beaucoup de gendarmes et de journalistes dans le petit village. "Le travail d'enquête nécessite beaucoup de personne. Beaucoup de personnes se sont aussi mobilisées, près de 400 personnes sont venues pour les battues, ça participe à l'enquête. Ça aide, mais effectivement ça fait un point de fixation, d'angoisse", explique Dominique Mastelli.

La permanence de soutien psychologique s'est tenue dans une salle polyvalente de la mairie. "Il n'y a pas de profil type, des familles peuvent venir, des jeunes de l'âge de Lina, mais aussi des enfants qui avaient des questions, pour retisser un dialogue avec des parents qui des fois avaient des difficultés à répondre aux questions des plus jeunes".

"Le silence n'est jamais de bon conseil"

La cellule devrait retourner la semaine prochaine dans le village. Elle sera, en attendant, pilotée depuis les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et pour les parents qui voudraient en parler avec leurs adolescents, Dominique Mastelli donne quelques conseils.

"Le silence n'est jamais de bon conseil, une question doit être prise âge par âge. L'idée c'est d'expliquer, de dire la vérité, dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, dire pourquoi on est inquiet, pourquoi on peut être rassuré, pourquoi il y a des forces de police qui enquêtent, qui interviennent, pourquoi les enfants sont protégés aussi à chaque niveau : dans leur école par les enseignants et les encadrants, par leur famille dans la maison, pour ne pas fabriquer des symptômes, se replier, créer du silence".

Les recherches se poursuivent jeudi 28 septembre pour tenter de retrouver la jeune fille. 80 gendarmes vont continuer de ratisser le secteur, après avoir sondé deux étangs, en vain, la veille.