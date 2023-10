Disparition de Lina : le récit d'une semaine de recherches et d'angoisse

Le 23 septembre, la disparition de Lina, une adolescente de 15 ans qui vit près de Plaine dans le Bas-Rhin, dépasse vite le cadre d'un avis de recherche banal, comme les forces de l'ordre en émettent presque quotidiennement. Immédiatement, cette affaire suscite une forte inquiétude et une grande pression médiatique. Au bout d'une semaine, la jeune fille reste introuvable et l'angoisse grandit encore, parmi ses proches et dans la haute-vallée de la Bruche, théâtre d'intenses recherches.

Dès le samedi de sa disparition, la gendarmerie lance des recherches. Les circonstances sont désormais bien connues : Lina, qui habite avec sa mère Fanny dans le hameau de Champenay, avait rendez-vous avec son petit copain Tao à Strasbourg. Pour le retrouver, elle quitte la maison vers 11 heures et prend à pied la direction de la gare de Saint-Blaise-la-Roche, où elle doit prendre le train. Elle a 3 km à faire le long d'une route, puis sur une piste cyclable, un itinéraire qu'elle connaît bien. Mais son ami ne la voit pas arriver et alerte la mère de Lina, qui prévient à son tour les secours à 14h15. Un appel à témoin est lancé . Deux témoins affirment avoir vu Lina marchant sur la route en direction de la gare, entre 11h15 et 11h30.

Dans cette vallée située au pied des Vosges, on se passe vite le mot et le lundi après-midi, une centaine de personnes participent à une battue citoyenne, dans cette zone boisée et accidentée. Le soir même, l'appel de la mère de Lina serre le cœur : "Je veux retrouver ma fille, c'est une torture d'être séparée de son enfant". Mais aucune trace de l'adolescente.

Le mardi, près de 400 personnes participent à une nouvelle battue , encadrée par les gendarmes qui emploient chiens de recherche, drone, hélicoptère et caméras thermiques. En fin de journée, la procureure de la République Aline Clérot fait le point sur l'enquête. On apprend notamment que le téléphone de Lina a cessé d'émettre à 11h22. Quelques minutes à peine après que deux témoins l'ont aperçue, donc.

Grâce aux caméras de surveillance, on a la certitude qu'elle n'est pas montée dans son train et qu'elle n'était pas en gare de Strasbourg. Pas de trace non plus d'un éventuel accident sur le chemin qu'elle a emprunté. "Nous n'écartons aucune piste" conclut la magistrate.

Alors où est Lina, cette jeune fille gaie, solaire, heureuse de vivre, comme la décrivent ses proches ? Lycéenne sans histoire scolarisée en CAP "aide à la personne", rien n'accrédite la thèse d'une fugue. Aucune activité bancaire n'a eu lieu sur son compte depuis sa disparition. Jeudi, des étangs de pêche sont fouillés par des plongeurs. Les enquêteurs interrogent les témoins potentiels, étudient la téléphonie.

Vendredi, une "opération coordonnée d'envergure" est menée dès 6 heures du matin, annonce la procureure, en "plusieurs points de la zone potentielle de disparition" de Lina. Aline Clérot évoque "des informations utiles à l'enquête qu'il convient de vérifier". Ce sont six véhicules qui sont fouillés , dans différentes communes. Les gendarmes procèdent notamment à des relevés ADN sur une voiture dans la commune de Bellefosse, à six kilomètres de l'endroit où Lina a disparu . Plusieurs maisons sont également fouillées, notamment à Rothau et Wildersbach, confirment les habitants.

Samedi, de nouvelles recherches sont organisées "sur le bas-côté de la chaussée situé sur un point de la route départementale 350", indique la procureure de la République de Saverne. Les gendarmes ratissent la zone et découvrent "des ossements". Fausse alerte. Ils sont "identifiés formellement par un médecin légiste de l'Institut médico-légal de Strasbourg comme de nature animale".

Dimanche, les recherchent se concentrent sur une maison de Plaine . Les gendarmes bloquent l'accès à une maison du hameau de Diespach, à quelques kilomètres de là où la jeune fille a été vue pour la dernière fois . Une équipe cynophile se rend sur place dans la matinée, laissant ensuite la place à des techniciens de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), venus d'Ile-de-France. Les gendarmes passent de longues heures dans le logement où, selon des voisins interrogés par l'AFP, vivrait un homme d'une quarantaine d'années.

En milieu d'après-midi, les procureurs de la République de Strasbourg, Yolande Renzi, et de Saverne, Aline Clerot, annoncent l' ouverture d'une information judiciaire pour "enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours", sans donner de détails sur l'avancée des investigations. Deux juges d'instruction cosaisis vont désormais diriger les investigations. L'enquête reste confiée "à la section de recherches de Strasbourg cosaisie avec le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin."

Appel à la retenue

La disparition de Lina a aussi suscité de nombreuses rumeurs sur les réseaux sociaux, visant notamment Tao, son petit ami de 19 ans, comparé par certains à Jonathann Daval, condamné en 2020 à 25 ans de réclusion pour le meurtre de sa femme Alexia après avoir publiquement pleuré sa disparition. Fanny, la mère de Lina, a pris cette semaine la défense du jeune homme sur TF1 : "Ce n'est plus possible, je ne peux pas laisser faire. Tao souffre", a-t-elle lancé, visiblement très éprouvée.

La magistrate, comme la maire de Bellefosse, où l'attention médiatique s'est portée vendredi, appellent "à la retenue et à la civilité de chacun dans l'intérêt de l'enquête".

