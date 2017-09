Disparition de Lucas: diffusion d'un nouvel appel à témoin

Plus de deux ans après la disparition de Lucas Tronche à Bagnols-sur-Cèze un nouvel appel à témoin est diffusé

Près de deux ans et demi après la disparition de Lucas Tronche à Bagnols-sur-Cèze un nouveau appel à témoin avec portrait robot a été diffusé par la police. Il concerne un homme qui se trouvait sur le lieu de la disparition de l'adolescent, deux heures avant les faits.

Un témoin important selon les enquêteurs.

En fait son portrait robot avait déjà été diffusé en décembre dernier.

Il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, chauve, qui a les deux avant-bras tatoués, mais les enquêteurs ont apporté des corrections sur la couleur des yeux, clairs et non noirs et sur sa voiture, pas seulement une Citroën visa mais aussi peut être un Citroën AX ou une Fiat panda. Des petits détails, mais qui selon Eric Tronche, le père de Lucas," sont importants". "Si quelqu'un a reconnu le témoin mais ne l'a pas signalé, explique-t-il, parce qu'il n'avait pas la voiture indiqué ou pas les mêmes yeux, ça peut être pénalisant pour l'enquête".

Eric Tronche qui s'inquiète de voir que ce témoin recherché ne s'est pas signalé depuis la première diffusion. "On bascule là vers quelque chose de plus inquiétant".