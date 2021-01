Disparition de Lydie Logé dans l'Orne en 1993 : Monique Olivier mise en examen pour complicité

Nouveau rebondissement 27 ans après la mystérieuse disparition de Lydie Logé à Saint-Christophe-le-Jajolet près d'Argentan dans l'Orne. Après la mise en examen de Michel Fourniret le 22 décembre dernier, son ex-femme est à son tour poursuivie. Monique Olivier est mise en examen pour complicité "d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie de mort".

Le corps de Lydie Logé n'a jamais été retrouvé

La jeune femme venait d'acheter son sapin de Noël le 18 décembre 1993, quand elle a disparu de la circulation. Les clés de sa voiture sont retrouvées sur le contact. A Saint Christophe-le-Jajolet, petite commune de 150 habitants, on ne la reverra jamais. Son corps n'a jamais été retrouvé. Les investigations restent vaines et l'enquête est ponctuée par deux non lieux.

Nouvelles expertises menées en 2018 dans le fourgon du tueur en série

Jusqu'à ce que l'affaire rebondisse il y a un an et demi. Lors de nouvelles expertises menées dans le "Jumpy" de Michel Fourniret, un ADN proche de celui de la mère de Lydie Logé est retrouvé. Le parquet de Caen décide alors de confier les investigations à la juge d'instruction parisienne Sabine Khéris, chargée de la totalité du dossier Fourniret. Elle enquête également sur les enlèvements et les meurtres dans l'Yonne de Marie-Angèle Domece, 19 ans, en 1998 et Joanna Parrish, 20 ans, en 1990 et d'Estelle Mouzin, 9 ans, en 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne.

Michel Fourniret semble reconnaître Lydie Logé sur une photo

Les ex-époux sont placés en garde à vue en novembre 2019. Michel Fourniret reconnait alors que la photo de cette jeune femme "lui dit quelque chose". On apprend également que son fils, bûcheron, habite à l'époque non loin de Saint-Christophe-le-Jajolet. Michel Fourniret est mis en examen le 22 décembre 2020 pour "enlèvement et séquestration suivis de mort". Monique olivier l'est à présent pour complicité. Dans le bureau de la juge Khéris où elle s'est vue signifier sa mise en examen, elle n'a pas souhaité répondre aux questions dans l'immédiat, mais le fera indique son avocat Me Richard Delgenes "quand elle aura pris connaissance du dossier".

Hospitalisé fin novembre après un malaise, Michel Fourniret a réintégré sa cellule à Fresnes

Michel Fourniret, surnommé "l'ogre des Ardennes" a été condamné à la perpétuité incompressible en 2008 pour la mort de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001. Il a été à nouveau condamné en 2018 pour un assassinat crapuleux. Âgé de 78 ans, il a été hospitalisé plus d'un mois après un malaise le 20 novembre dans sa cellule. Il a intégré le 29 décembre l'établissement public de santé national de Fresnes (Val-de-Marne), selon une source proche du dossier.