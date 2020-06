Disparition de Maddie McCann : "Nous pensons que la petite-fille est morte", annonce le parquet allemand

Le parquet de Brunswick (Allemagne) a annoncé ce jeudi que l'enquête sur le nouveau suspect dans l'affaire de la disparition de Madeleine McCann, surnommée la "petite Maddie", en 2007 au Portugal, avait été ouverte pour meurtre. "Cette enquête vise un Allemand âgé de 43 ans que nous soupçonnons de meurtre, vous pouvez donc en conclure que nous pensons que la petite fille est morte", a déclaré Hans Christian Wolters, porte-parole du parquet, lors d'une conférence de presse. Le suspect, "un délinquant sexuel qui a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour abus sexuel sur enfant" a-t-il précisé, "est actuellement emprisonné pour un autre délit".

Le suspect présent sur les lieux de la disparition en 2007

L'homme a "séjourné en Algarve (Portugal) de 1995 à 2007 et il a vécu dans une maison entre Lagos et Praia da Luz", là où la famille passait ses vacances lorsque l'enfant a disparu en 2007. Il "finançait son train de vie en cambriolant des hôtels, des maisons de vacances et également en faisant du trafic de stupéfiants".

Son "dernier domicile" connu était situé "dans le district de Brunswick" en Allemagne, a indiqué le porte-parole du parquet, Hans Christian Wolters. "Nous avons demandé à l'Office fédéral pour la criminalité de mener une enquête en étroite concertation avec la British Metropolitan Police et la police judiciaire du Portugal", a-t-il ajouté. Un appel à témoin a été lancé mercredi.