Disparition de Maëlys : le suspect avait été pris en filature par les gendarmes avant sa garde à vue

Un mois après la disparition de Maëlys à Pont-de-Beauvosin, en Isère, on apprend que le suspect était dans le collimateur des enquêteurs avant même sa mise en examen. Il avait tenté de leur échapper en s'apercevant qu'il était pris en filature.

Le suspect dans l'affaire Maëlys est mis en examen pour enlèvement et séquestration depuis le 3 septembre dernier mais on apprend aujourd'hui qu'il était dans le viseur des enquêteurs avant même cette mise en examen. Cet ancien militaire de 34 ans avait été pris en filature par des gendarmes en civil. Il les avait repérés et a même tenté de les semer en voiture. Une fuite qui peut être liée à un trafic de stupéfiants puisque les gendarmes savaient que le suspect vendait et consommait de la cocaïne. Mais les enquêteurs pensent qu'il pourrait avoir également joué un rôle dans la disparition de Maëlys. L'enfant qui participait à un mariage au Pont-de-Bonvoisin, en Isère, n'a pas été revue depuis le 23 août dernier.

Peut-être un complice ou un commanditaire

Les deux juges d'instruction grenoblois et la douzaine d'enquêteurs qui travaillent sur l'affaire n'excluent pas l'existence d'un scénario en deux temps, avec un éventuel complice ou un commanditaire pour l'enlèvement de la fillette de 9 ans. Le suspect, lui, nie toute implication. Depuis qu'il est écroué, il n'a pas été réentendu et n'a pas demandé à l'être. Après avoir été menacé de mort par d'autres détenus de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces, il a été transféré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, toujours en Isère. Apparemment, il supporte bien l'isolement mais les gardiens ont reçu la consigne de surveiller qu'il n'ait pas de tendance suicidaire.

Les enquêteurs continuent à cibler l'enquête sur lui car plusieurs éléments les intriguent. L'ADN de Maëlys retrouvé sur le tableau de bord de la voiture du suspect. Voiture qu'il a nettoyée minutieusement le lendemain du mariage. Ses deux absences durant la soirée, dont une au moment de la disparition de l'enfant. Et puis son deuxième téléphone portable dont il a tu l'existence aux enquêteurs et résilié la ligne juste après le mariage.