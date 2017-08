Disparition de Maëlys, 9 ans, en Isère : la thèse de la fugue écartée

Les recherches se poursuivent à Pont-de-Beauvoisin pour tenter de retrouver une petite fille de 9 ans portée disparue depuis dimanche alors qu’elle fêtait avec sa famille un mariage dans la salle des fêtes de la commune.

Le dispositif de recherche a été un peu allégé sur le terrain selon des témoins, alors que parallèlement les auditions des invités du mariage se poursuivent. A ce stade de l’enquête, la thèse de la fugue semble écartée. Dimanche, la brigade cynophile a marqué la présence de la fillette dans la salle des fêtes ainsi qu'autour du bâtiment, mais pas au-delà, "comme si elle s’était volatilisée" précise une source proche de l’enquête. Mais sans certitude, il est encore trop tôt pour parler "d’enlèvement", il ne s’agit que d’une piste. C’est la raison pour laquelle, le dispositif alerte enlèvement n’a pas été déclenché. Toutes les gendarmeries d’Auvergne-Rhône-Alpes sont toutefois mobilisées sur cette affaire.

La salle des fêtes du Pont-de-Beauvoisin (Isère), route de Belley - © Google Street View

Les chiens ont perdu la trace de la fillette

Dimanche dès que la disparition de Maëlys a été signalée aux gendarmes, peu avant 4 heures du matin, de gros moyens de recherches ont été mobilisés, un hélicoptère, une centaine de gendarmes qui ont ratissé le secteur, la brigade nautique a sondé la rivière le Guiers, toute proche, en vain.

Six équipes cynophiles ont été mises également à contribution. Les chiens ont tous marqué l'odeur de la fillette dans la salle des fêtes où avait lieu le mariage et aux abords, mais pas plus loin que le parking. Résultat, les enquêteurs ne savent pas dans quelle direction chercher. A partir de là, toutes les hypothèses sont envisagées. Maëlys s'étant comme volatilisée, on peut imaginer, par exemple, qu'elle aurait pu monter dans une voiture. Mais il n'y a aucun témoin. Aucun indice matériel pour l’attester.

La procureure de la République de Bourgoin-Jallieu (Isère) n'a pas encore ouvert l'information judiciaire, pour l'instant les gendarmes travaillent dans le cadre d'une enquête de flagrance pour enlèvement.

L'appel à témoins

Maëlys a 9 ans.

Elle mesure 1,30 mètre et pèse 28 kilos.

Elle a la peau mate, les yeux marron et les cheveux châtains jusqu'à mi-dos.

Au moment de sa disparition elle portait une robe blanche sans manche, elle avait des nu-pieds blancs... et ses cheveux étaient coiffés en tresse avec une fleur blanche.

Si vous possédez une information utile à l'enquête, vous êtes invités à contacter la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin.

Le numéro des enquêteurs : 04.76.37.00.17.