Disparition de Maëlys : des indices de l'enquête ont été détruits lors de l'incendie de la gendarmerie de Grenoble

Des éléments et indices liés à la disparition de Maëlys ont été détruits dans la nuit de mercredi à jeudi lors de l'incendie criminel du parking couvert de la gendarmerie de l'Isère à Grenoble. Selon les enquêteurs, cet événement ne portera pas préjudice à l'avancée de l'enquête.

L'incendie criminel qui a détruit jeudi un hangar de la gendarmerie de l'Isère à Grenoble a détruit quelques éléments liés à l'enquête sur la disparition de Maëlys. Ces indices n'auraient qu'une importance secondaire dans l'avancée de l'enquête.

Quand l'affaire Maëlys est évoquée en Conseil des ministres

Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ce vendredi, Emmanuel Macron a dénoncé les discours haineux des gens d’extrême-gauche présents dans les manifestations contre la réforme du Code du Travail. Le président de la République en a aussi profité pour préciser que suite a l'incendie, "il y a eu la perte d'indices et d’éléments du dossier concernant l'affaire sur la disparition de la petite Maëlys".

"...qu'on trouve banal que dans un incendie de la gravité de celui que nous avons connu à Grenoble, il y ait la perte d'indices et d'éléments du dossier qui concernent la recherche d'une jeune fille, la petite Maëlys" — Christophe Castaner, porte-parole du Gouvernement

La perte de ces indices va-t-elle nuire à la suite de l'enquête ?

Dans le hangar de 2000 mètres carrés, qui a brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi, se trouvait, entre autres, une trentaine de véhicules ainsi que le plateau technique de la Cellule d'investigation criminelle (CIC), dont le laboratoire contenait les scellés de plusieurs affaires dont celle de Maëlys. Selon le procureur de la République, aucune affaire criminelle d'importance n'est compromise par la destruction de ces scellés. Concernant l'affaire de la disparition de la fillette, disparue il y a presque un mois, dans la nuit du 26 au 27 août vers 3h30 au Pont-de-Beauvoisin (Isère), lors d'un mariage, les deux scellés détruits sont qualifiés de secondaires.

Le premier était un prélèvement du liquide utilisé par le suspect, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Quentin-Fallavier, pour nettoyer sa voiture. Ce prélèvement pourra être de nouveau effectué selon les enquêteurs. Le second scellé était une paire de chaussettes trouvée par une voyante qu'elle avait remise aux enquêteurs lors d'une battue.

Les principaux indices, comme des prélèvements ADN, sont en lieux sûrs dans d'autres laboratoires, ou en cours d'analyses. L'enquete n'est donc pas remise en cause et se poursuit activement, selon une source judiciaire.

Une instrumentalisation politique ?

On peut se demander si les propos, sur l'affaire Maëlys, de Christophe Castaner, porte-parole du Gouvernement, n'avaient pas d'autre but que de jeter un peu plus l’opprobre sur les milieux d’extrême-gauche qui ont revendiqué l'incendie de la gendarmerie de Grenoble. Cela pourrait donc apparaître comme une forme d'instrumentalisation d'un fait divers à des fins politiques.

Le Pont-de-Beauvoisin, à la frontière entre Isère et Savoie © Radio France - Denis Souilla

