Disparition de Maëlys : la mère du suspect va lui demander de parler

C'est le cri du cœur d'une mère à une autre. Un cri de souffrance qui a été entendu. Ce jeudi, Jennifer, la maman de Maëlys, a lancé un appel déchirant à l'homme suspecté d'être en lien avec la disparition de sa fille, il y a plus d'un mois. Cet ancien militaire de 34 ans, Nordahl L., a été mis en examen pour "enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans". Il est le seul suspect dans cette affaire et, "au vu des dernières révélations du dossier" a déclaré Jennifer de Araujo"et de son attitude étrange lors du mariage, qui nous a interpellés, nous lui demandons de révéler ce qu'il sait". Accompagnée de son mari, la mère de Maëlys s'exprimait pour la première fois en public depuis que sa fille s'est volatilisée sur le parking de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, le 27 août dernier.

Cet appel, très digne et extrêmement émouvant, a touché au cœur la mère de Nordahl L., Christiane. Jointe au téléphone par RTL jeudi soir, elle dit avoir entendu cet appel désespéré. "Je suis sensible à leur détresse. Moi aussi je voudrais savoir, je voudrais qu'on retrouve au moins cette enfant" s’est-t-elle exclamé avant d'ajouter "le jour où je vais le voir [en prison NDLR], je vais parler avec lui, je vais lui dire si tu as vu quelque chose, dis-le ! Tu as peut-être vu quelque chose. Et s'il me dit quelque chose, qu'il me lâche quelque chose, j'en ferai part après. J'en aurais trop sur la conscience pour ne rien dire, pour les parents de Maëlys. (...) Je comprends leur souffrance à ces gens là, je suis une mère avant tout" a-t-elle conclu.

Pour Christiane L., son fils peut lui aussi avoir été touché par cet appel désespéré de la maman de Maëlys, "il a un cœur" a-t-elle conclu. De leur côté, les parents de Maëlys, Jennifer et son mari Joachim, se sont de nouveau réfugiés chez des amis en Isère, après cette conférence de presse. Ils refusent de rentrer chez eux, dans le Jura, tant que Maëlys n'aura pas été retrouvée.

