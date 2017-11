Disparition de Maëlys, la validité des premières auditions en question

La Chambre de l'instruction de la Cours d'Appel de Grenoble examinait aujourd'hui une requête en annulation des trois ou quatre premières auditions de Nordahl Lelandais, principal suspect dans la disparition de Maëlys fin août à Pont-de-Beauvoisin (Isère)

Ce n'est sans doute qu'une première bataille de procédure dans l'enquête sur la disparition de Maëlys, 9 ans, dans la nuit du 26 au 27 août dernier à Pont-de-Beauvoisin. Me Alain Jakubowicz, avocat du principal suspect Nordahl Lelandais, mis en examen pour enlèvement et séquestration depuis le 3 septembre, demandait ce mardi matin devant la Chambre de l'instruction de la Cours d'Appel de Grenoble la nullité des trois ou quatre premières auditions de son client, lors de sa première garde à vue. Des auditions qui auraient dû être filmées, dans le cadre d'une enquête criminelle, mais qui ne l'ont pas été.

Effet domino?

Ce mardi ni Me Alain Jakubowicz, ni Me Fabien Rajon, avocat des parents de Maëlys, n'ont voulu s'exprimer à l'issue d'une audience tenue à huis clos. Le premier se bornant à annoncer une décision pour "le 30 novembre" de la part de la Cours d'Appel. Difficile donc de savoir quels arguments la partie civile a pu avancer face aux requêtes de Me Jakubowicz. Difficile également de savoir si une éventuelle annulation de ces premières auditions pourrait entraîner par un effet domino l'annulation d'autres auditions. On pense notamment à celles, très importantes, qui ont marqué la deuxième garde à vue de Nordahl Lelandais, et qui ont conduit à sa mise en examen, concernant la découverte d'une trace ADN de la fillette dans sa voiture ou encore le soin particulier mis au lavage du véhicule.