Grenoble, France

La mère de Maëlys, disparue le 27 août 2017 au Pont-de-Beauvoisin (Isère), a posté samedi sur sa page Facebook une vidéo pleine d'émotion et de douleur avec des questions qui restent sans réponse. Le texte de la mère s'adresse à sa fille de 9 ans. Elle l'interpelle dès les premiers mots : "Cinq mois beaucoup trop longs sans toi Maëlys. Nous sommes dans une souffrance insoutenable. Pourquoi toi ma princesse ?"

"Comment peut-on s’en prendre à une enfant innocente ? Ce monstre nous a gâché notre vie et il continue à nous faire souffrir dans son silence." — Jennifer Cleyet-Marrel, mère de Maëlys

Elle interpelle Nordahl Lelandais et son avocat

Jennifer Cleyet-Marrel, cette mère de famille originaire du Jura, exprime son incompréhension devant le mutisme du principal suspect, Nordahl Lelandais, incarcéré et mis en examen pour meurtre et enlèvement dans l'affaire sur la disparition de sa fille. Sans jamais le citer, elle écrit : "Il continue à nous faire souffrir dans son silence. Son avocat avec une telle attitude encourage le suspect à se taire". Elle en vient même à mettre en cause Alain Jakubowicz, avocat de Nordahl Lelandais : "Si son avocat avait du respect envers toi Maëlys et la moindre empathie envers nous tes parents, ta sœur : il demanderait au suspect de dire ce qu'il s'est vraiment passé cette nuit là."

- (capture d'écran Facebook)

Une mère convaincue de la culpabilité du suspect

Les photos de famille défilent, à tous les âges, avec les parents, avec sa sœur. Les images et les sourires côtoient la souffrance. Jennifer Cleyet-Marrel explique aussi sa conviction : la culpabilité, selon elle, de Nordahl Lelandais. "Nous sommes capables compte tenu des élements accablants du dossier auxquels nous avons eu accès et de toutes les contradictions du mis en examen de nous forger notre conviction et c'est pour cela que nous lui demandons de nous dire ce qu'il s'est passé cette nuit là."

"Ton combat c'est notre combat" — Jennifer Cleyet-Marrel, mère de Maëlys

La vidéo défile sur un fond de chanson mélancolique. La mère de Maëlys a choisi quelques paroles du chanteur Grégoire : "Aucune douleur n’est plus forte que toi. Et j’ai beau me redire que tout ça passera. J’ai beau tenter de fuir, tout ça ne passe pas. Et je me sens tomber."

La mère de famille conclut pour expliquer que son combat pour connaître la vérité continue. "Maëlys tu nous manques tellement, on se battra pour toi, on ne lâchera pas. Ton combat c'est notre combat. (...) On t'aime de tout notre cœur."

Découvrez l'intégralité du message de la mère de Maëlys