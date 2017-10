Disparition de Maëlys : six semaines après, un nouveau mariage dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin

Six semaines se sont écoulées depuis la disparition de Maëlys à Pont-de-Beauvoisin. Jusqu'ici la salle polyvalente, l'endroit où la fillette a été aperçue pour la dernière fois, était fermée. Mais ce samedi 7 octobre un mariage sera célébré dans la commune.

"Moi j'aurais changé de salle". Cette commerçante pontoise se met à la place des mariés du samedi 7 octobre, et pour elle, célébrer une union là où Maëlys a disparu il y a tout juste six semaines, cela représente un problème. Parce que l'ombre de la fillette plane toujours, c'est normal sur Pont-de-Beauvoisin, et trotte dans les têtes des habitants, alors que Maëlys reste introuvable.

Dans le centre de la commune, les habitants restent marqués par la disparition de Maëlys. © Radio France - Alexandre Berthaud

"Bizarre pour les invités"

Dans un bar, au centre du village, une habitante résume le sentiment général : "Cela fait peu de temps depuis la disparition, j'espère que ça ne va pas être bizarre pour les invités". Même si elle reconnaît qu'il faut bien "que ça reprenne au bout d'un moment". C'est d'ailleurs l'explication qu'a donné Michel Serrano, le maire : "on ne peut pas la fermer ad vitam aeternam", a-t-il dit, en précisant que cette salle, avant la disparition, était très demandée.

La salle polyvalente était inoccupée depuis six semaines et le mariage lors duquel a disparu Maëlys. © Radio France - Alexandre Berthaud

Activité retrouvée à la salle polyvalente

Une autre commerçante de la commune doit se rendre dans la salle pour le repas des personnes âgées, mi-octobre. "Je pense que ça va me faire quelque chose quand je vais y retourner", raconte-t-elle. Les habitants et commerçants toujours marqués, la vie a repris son cours vers la salle polyvalente. Les préparatifs du mariage sont en cours, le portail, enfin rouvert après six semaines. Le parking, dernier endroit où les chiens des gendarmes ont senti l'odeur de Maëlys, est lui de nouveau occupé.