Disparition de Maëlys : trois sonars déployés sur le lac d'Aiguebelette en Savoie

Les recherches de la petite Maëlys ont repris ce dimanche au lac d'Aiguebelette en Savoie. Trois sonars explorent les fonds du lac ainsi que huit plongeurs. Aux gorges de Chailles, la quasi-totalité du site aurait été inspecté par les enquêteurs. Toujours pas de traces de la fillette de 9 ans.

Deux semaines après la disparition de la fillette lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin, les recherches des enquêteurs semblent se concentrer sur ce lac, situé à seulement 20 minutes en voiture du lieu de la fête où Maëlys a été vue pour la dernière fois. Le principal suspect, un homme de 34 ans, avait l'habitude de promener ses chiens au bord de ce lac selon les enquêteurs.

80 mètres de fond : des recherches difficiles

Huit membres des brigades nautiques de Strasbourg, Villefranche-sur-Saone, et Aix-les-Bains fouillent le lac. Mais ils ne peuvent pas atteindre le fond et sont aidés par trois bateaux sonars dans leurs recherches. Deux viennent de Strasbourg, et un de Suisse. Il s'agit de la troisième recherche dans ce lac d'un peu plus de cinq kilomètres carrés, et de 80 mètres de fond, situé au bord de la chaîne de montagne de l'Épine.

Les enquêteurs scrutent le fond du lac d'Aiguebelette ce dimanche. © Radio France - Willy Moreau

Les enquêteurs ont passé la semaine à explorer un secteur escarpé : les gorges de Chailles, mais selon eux ce secteur a quasiment été inspecté dans son intégralité.