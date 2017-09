Disparition de Maëlys : un deuxième homme placé en garde à vue

Un deuxième homme, âgé lui aussi de 34 ans, a été placé en garde à vue vendredi matin dans l'enquête sur la disparition de Maëlys, 9 ans. La fillette est recherchée depuis six jours en Isère, dans le secteur du Pont-de-Beauvoisin, où elle participait le week-end dernier à une fête de mariage.

Un deuxième homme, âgé de 34 ans, a été placé en garde à vue vendredi matin dans l'enquête sur la disparition de Maëlys, 9 ans, recherchée depuis six jours en Isère où elle participait à un mariage. Comme pour le premier homme auditionné par les enquêteurs au sein de la gendarmerie de La Tour-du-Pin, "la garde à vue vise à vérifier des déclarations qui comportent des contradictions", a déclaré une source proche de l'enquête.

La première garde à vue prolongée de 24 heures

Le premier homme interpellé jeudi, également âgé de 34 ans et invité à la dernière minute au mariage, est toujours interrogé par les gendarmes tandis que la fillette demeure introuvable. La garde à vue de ce dernier a été prolongée de 24 heures jeudi soir vers 21h30. Il est notamment connu pour des infractions de droit commun touchant notamment aux stupéfiants. Il a été interpellé jeudi à la frontière entre l'Isère et la Savoie, à Domessin (Savoie).

Les recherches se poursuivent

Maëlys est introuvable depuis six jours. Elle a disparue dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 août, au milieu de 180 personnes célébrant un mariage au Pont-de-Beauvoisin (Isère).Les auditions menées par les gendarmes ont été très nombreuses, quelque 250 personnes ayant participé au mariage et à deux fêtes voisines le soir de la disparition, dans une salle paroissiale et un bar de la commune.

Vendredi, les recherches ont repris "avec un dispositif allégé et sur un périmètre élargi", selon le commandant de la compagnie de La-Tour-du-Pin, Jean Pertué.

L'appel à témoins

Maëlys a 9 ans.

Elle mesure 1,30 mètre et pèse 28 kilos.

Elle a la peau mate, les yeux marron et les cheveux châtains jusqu'à mi-dos.

Au moment de sa disparition elle portait une robe blanche sans manche, elle avait des nu-pieds blancs.

Ses cheveux étaient coiffés en tresse avec une fleur blanche.

Si vous possédez une information utile à l'enquête, vous êtes invités à contacter la gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin.

Le numéro des enquêteurs : 04 76 37 00 17.

La photo de Maëlys de Araujo, prise lors du mariage, le jour de sa disparition le 26 août -

À lire aussi