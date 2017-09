Disparition de Maëlys : un homme mis en examen et placé en détention suite à de nouveaux indices

Un homme âgé de 34 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire dimanche dans le cadre de l'affaire de la disparition de la petite Maëlys, 9 ans. L'homme avait précédemment été entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue puis remis en liberté vendredi.

Ce sont les résultats des analyses techniques et scientifiques qui ont poussé les juges d'instruction et les enquêteurs à interpeller de nouveau l'un des deux hommes déjà entendu sous le régime de la garde à vue ces derniers jours. Il s'agit d'un homme de 34 ans qui était présent à la fête de mariage, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 septembre au Pont-de-Beauvoisin (Isère). Il a été présenté aux juges d'instruction dimanche en fin d'après-midi et conteste avoir commis quoi que ce soit.

Le suspect a été confronté aux analyses scientifiques présentées par les enquêteurs

Dans un communiqué, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble précise que face aux enquêteurs, le suspect a été "confronté aux témoignages, constatations et résultats scientifiques" mais qu'il a "persisté dans ses dénégations et apporté ses explications". Des explications qui n'ont pas convaincu les juges d'instruction qui l'ont mis en examen du chef d'arrestation "enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans ".

Des traces dans la voiture ?

Quelques jours après la disparition, les enquêteurs avaient placés jeudi en garde à vue cet homme de 34 ans. Des éléments troublants dans l'enquête avaient interpellés certains enquêteurs : l'homme aurait été vu en train de discuter avec la fillette lors de la fête de mariage et se serait absenté au moment de sa disparition selon certains convives. Son avocat, Maître Bernard Méraud, expliquait de son client "n'a rien à voir avec cette histoire. Il est faux de dire qu'il a parlé ou joué avec Maëlys." Et de poursuivre : "s'il a nettoyé sa voiture dimanche matin, c’était parce qu'il devait la vendre". Or, des prélèvements scientifiques effectués dans sa voiture le mettraient en cause.

Une semaine sans avancée concrête

Maëlys est introuvable depuis une semaine : l'enfant de 9 ans participait à une fête de mariage, dans la nuit du 26 au 27 août au Pont-de-Beauvoisin (Isère). Le procureur adjoint de la République de Grenoble, Laurent Becuywe, a annoncé samedi, lors d'une conférence de presse, que deux juges d'instruction étaient saisis. Les gendarmes quadrillent le secteur du Pont-de-Beauvoisin, avec des reliefs, des points d'eau et des coins très boisés. Samedi, une battue citoyenne avait réuni plus d'un millier de participants pour tenter de retrouver la fillette, du moins quelques indices.

Appel à témoins pour retrouver la petite Maëlys, 9 ans, originaire du Jura et disparue en Isère. © Radio France

