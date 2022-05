Disparition de Manuel Abreu, figure emblématique du Stade de Reims

C'est un choc pour le football rémois. Manuel Abreu, ancien joueur et entraîneur du Stade de Reims est mort à l'âge de 63 ans.

Manuel Abreu avait marqué toute une génération de joueurs et supporters.

Une bien triste disparition, alors que le Stade de Reims célèbre ce 11 mai les 10 ans de sa remontée en Ligue 1. L'ancien joueur et entraîneur des Rouge et Blanc, Manuel Abreu, est décédé à 63 ans. Il avait également entraîné le club de Reims Sainte-Anne.

Le maire de Reims, Arnaud Robinet, lui rend hommage sur Twitter, saluant un "homme avec de grandes qualités humaines".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Manuel Abreu avait marqué toute une époque dans le monde du football rémois, pas forcément la plus glorieuse... On remonte au 11 mai 1992, le Stade de Reims avait été rétrogradé suite à une liquidation judiciaire, après décision du tribunal rémois. Manuel Abreu avait entraîné les Rouge et Blanc de 1996 à 2000, il a ainsi activement participé à la remontée du club.

Un personnage apprécié et important

Manuel Abreu a également joué sous les couleurs du Stade de Reims, entre 1979 et 1983, avant de partir pour le Paris-Saint-Germain.

Son dernier club, Reims Sainte-Anne, a également été mis en lumière grâce à lui, en janvier 2020, lors d'un 32e de finale de Coupe de France, match perdu face à Montpellier.

Manuel Abreu était un personnage très respecté à Reims, pas seulement dans le milieu du football.

Plus d'informations à venir...