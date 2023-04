Disparition de Marciano : à Niort, un rassemblement de soutien à la Tour-Chabot ce lundi

"Nous souhaitons respecter leur peine et leur laisser le temps de s'exprimer." C'est avec ces quelques mots que le centre socioculturel du Parc, situé à Niort, et les habitants du quartier de la Tour Chabot offrent leur soutien à la famille du petit Marciano. Au lendemain de la découverte d'un corps dans la Sèvre , qui correspond au signalement de l'enfant de sept ans, le centre annonce un rassemblement qui aura lieu ce lundi, à partir de 14H00, dans le quartier où l'enfant a disparu dimanche 9 avril dernier. "Ce week-end, nous nous reposons et pleurons en attendant d'être à nouveau utiles et présents ensemble."

Marciano, âgé de sept ans et atteint d'autisme a disparu depuis dimanche 9 avril. D'intenses et grandes recherches ont été organisées au long de la semaine, mêlant pompiers, plongeurs, forces de l'ordre, mais aussi des habitants de la ville, inquiets de cette disparition. Hier, vendredi 14 avril, un corps correspondant à la description a été découvert dans la Sèvre. La maman a immédiatement reconnu les vêtements de son enfant sur la photo qui lui a été présentée. Une autopsie doit être réalisée dans les prochains jours.

Ce message posté sur les réseaux sociaux fait suite à celui de la ville de Niort, vendredi 14 avril, qui indique qu'une permanence d'aide médico-psychologique par téléphone a été installée.