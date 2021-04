Disparition de Marion Wagon à Agen en 1996 : les parents dans l'attente de nouvelles recherches d'ADN

Marion Wagon avait dix ans quand elle a été aperçue pour la dernière fois après l'école à Agen. C'était en novembre 1996. Un quart de siècle après sa disparition, ses parents sont à nouveau sollicités. Ils viennent de remettre à la justice des objets de leur fille. Objectif : reconstituer l’ADN de l’enfant pour le comparer à celui du tueur en série Michel Fourniret. Leur avocat se demande si l’ogre des Ardennes n’aurait pas enlevé la petite Marion. Le problème c’est que l’ADN de l’enfant a disparu.

"Apprendre l'absence d'ADN nous fait sauter au plafond"

Il n’y a plus de bulbe sur les quelques cheveux de la petite Marion placés sous scellés après sa disparition. Il est donc aujourd’hui impossible de comparer l’ADN de l’enfant à celui de Michel Fourniret comme le souhaite l’avocat des parents le Toulousain Georges Catala. Indigné par la tournure que prennent les événements celui-ci explique "le fait d'apprendre qu'il n'y a pas d'ADN de Marion nous fait sauter au plafond" et il rappelle que "le travail d'analyse scientifique doit être fait au sérieux".

De nouveaux objets pour de nouvelles recherches ADN

Un quart de siècle après la disparition de Marion Wagon ses parents ont donc rassemblé les quelques objets ayant résisté à l’usure du temps : une brosse à dents, un collier, un souvenir. Des objets partis dans un laboratoire d’expertise à Bordeaux. Il faut encore au minimum six mois d’attente pour savoir si ils objets parleront et fourniront un ADN. A défaut, l’autre piste pour l’avocat de la famille serait d’étudier le mode opératoire et les trajets des tueurs en série comme Michel Fourniret pour les comparer à l’affaire Marion Wagon. Il milite donc pour la création d’un poste de magistrat spécialisé comme il en existe pour les affaires de terrorisme.