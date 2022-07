Disparition de Martine Escadeillas : Joël Bourgeon condamné à 20 ans de réclusion criminelle

Joël Bourgeon a été reconnu coupable du meurtre de Martine Escadeillas et condamné à 20 ans de réclusion criminelle ce mercredi soir par la cour d'assises de Haute-Garonne. Les réquisitions de l'avocat général ont été suivies à la lettre. 36 ans après la disparition de la secrétaire de 24 ans près de Toulouse à Ramonville, l'homme est rattrapé par son passé.

La famille de l'accusé, effondrée

A l'énoncé du verdict Joël Bourgeon ne scille pas. Il n'a d'yeux que pour sa femme et ses deux filles de 22 et 25 ans effondrées au premier rang de la salle d'assises. Cette famille qu'il s'est construite peu de temps après avoir quitté Toulouse n'a eu cesse de le soutenir, depuis le début de l'instruction il y a 3 ans et demi, pendant toute la durée de sa détention préventive et pendant ces 4 jours éprouvants de procès. La veille du verdict, ses filles étaient persuadées qu'il serait acquitté et qu'elles pourraient rentrer à Lyon avec lui. Il n'en est rien.

A l'issue du procès, les avocats de Joël Bourgeon, Eric Mouton et Jean-Baptiste de Boyer-Montaigut n'ont pas souhaité s'exprimer, sa famille non plus.

Le clan Escadeillas très digne à l'énoncé du verdict

Le clan Escadeillas assiste dignement aux au revoir déchirants de la famille Bourgeon et ne sait toujours pas où le corps de Martine est caché.

L'une des soeurs de Martine, Nicole Saint-Blancat commente :

On est heureux qu'il soit condamné mais on voulait surtout qu'il nous dise où est le corps de Martine pour qu'elle repose aux côtés de ses parents morts de chagrin. Ca fait 36 ans qu'il nous détruit.

Nicole Saint-Blancat Copier

Jean-Claude est l'un des beaux-frères de Martine Escadeillas (c'est le compagnon de Simone l'une des soeurs de Martine). Il déclare que cette fin de procès "est un énorme soulagement (...) le verdict est sévère mais juste" et il commente :

C'est difficile de juger 36 ans après quelqu'un qui a refait sa vie mais ses aveux même partiels, même si il était revenu dessus, étaient trop détaillés et circonstanciés.

Jean-Claude, compagnon de Simone, l'une des soeurs de Martine Escadeillas. Copier

Et de reconnaître l'utilité du procès : "il faut mieux un jugement, même si il arrive tard, c'était nécessaire".

Frédéric David, l'avocat du clan Escadeillas regrette que l'on ne sache toujours pas où le corps de Martine est caché et "espère que l'appel permettra à (Joël Bourgeon) dans le cadre d'une rédemption en renouvelant les aveux passés en garde à vue dire ce que nous attendons."