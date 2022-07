Disparition de Martine Escadeillas : la famille de l'accusé espère un acquittement

Joël Bourgeon, 58 ans, saura ce mercredi soir si il est acquitté ou si il est condamné pour le meurtre de Martine Escadeillas. La cour d'assises de Haute-Garonne juge depuis lundi cette affaire vieille de 36 ans longtemps restée cold-case insoluble. Le corps de la secrétaire portée disparue à Ramonville près de Toulouse en décembre 1986 n'a jamais été retrouvé.

"Je ne comprends pas comment il pourrait être condamné"

Ce mardi depuis son box Joël Bourgeon a répondu aux accusations répétant qu'il était innocent et que ses aveux de 2019 lui avaient été dictés par les gendarmes. La fille aînée de l'accusé, Margaux Bourgeon parle au nom de sa soeur Lou-Eva et de sa mère Rachel. Elle espère à l'issue du procès pouvoir ramener son père avec elle dans l'Est de la France :

Ce n'est pas envisageable qu'il soit condamné. On ne condamne pas un innocent. Je n'ai aucun doute sur l'issue de cette histoire. Si il avait fait quelque chose il nous l'aurait dit. Il est innocent. Demain il rentre avec nous en voiture - Margaux Bourgeon

"Le doute n'est pas possible. Il a expliqué avoir eu une altercation avec elle."

A l'inverse pour l'avocat du clan Escadeillas, aucun doute possible, Joël Bourgeon est coupable. Frédéric David s'en réfère aux aveux proférés par l'accusé en garde à vue. Selon l'avocat le scénario du meurtre est limpide :

Il est venu expliquer à Martine Escadeillas que son compagnon était volage et que lui était sérieux et l'aimait vraiment. Il a une altercation avec elle, cela se passe mal, on est dans des escaliers avec des arêtes de marche et on peut supposer des coups entraînant peut-être la mort - maître Frédéric David

L'avocat général doit faire ses réquisitions ce mercredi en fin de matinée. Joël Bourgeon encourt 30 ans de réclusion criminelle.