Disparition de Martine Escadeillas : le parquet requiert 20 ans de réclusion contre Joël Bourgeon

Faute de preuve irréfutable, l'avocat général a invoqué "le faisceau grave et concordant" d'indices inculpant selon lui Joël Bourgeon. A 58 ans, cet ancien ami de la victime, Martine Escadeillas, et de son compagnon de l'époque est le principal suspect dans ce meurtre.

La cour d'assises de Haute-Garonne juge depuis vendredi 1er juillet cette affaire vieille de 36 ans longtemps restée un cold case insoluble. Le corps de la secrétaire de 24 ans, disparue à Ramonville-Sainte-Agne en décembre 1986, n'a jamais été retrouvé.

La famille de la victime est convaincue de la culpabilité de cet ancien ami de Martine Escadeillas. Selon leur avocat, Maître Frédéric David, le mobile est clair, conforme aux aveux de Joël Bourgon : "il est venu expliquer à Martine Escadeillas que son compagnon était volage et que lui était sérieux et l'aimait vraiment. Il a une altercation avec elle (...) et on peut supposer des coups entraînant peut-être la mort".

Joël Bourgeon a maintenu sa ligne de défense tout au long de l'audience : ces aveux lui ont été extorqués en 2019 par les gendarmes. Il n'a cessé de répéter qu'il est innocent.