Disparition de Mathieu Martin : ses parents partent pour la quatrième fois en Amérique du sud pour enquêter

Leur enfant Mathieu Martin est porté disparu en Argentine depuis août 2018, un homme a été reconnu coupable de l'avoir tué et a été condamné à 13 ans de prison mais ils sont persuadés que ce n'est que mensonge. Ce couple d'Aussonne, au nord de Toulouse est toujours plein d'espoir. Claude et Patricia Martin comptent se rendre en Amérique du Sud au mois de mars prochain pour enquêter eux-mêmes. Ils écrivent à l'Elysée pour être épaulés dans leur démarches sur place.

ⓘ Publicité

Procès mascarade

Patricia et Claude nous accueille dans leur charmant pavillon d'Aussonne. Le portrait de Mathieu Martin est partout, dès le trottoir où il apparait sur la murette près de la boîte aux lettres, dans le salon sous forme de photo, sous forme de peinture, son visage souriant vous regarde.

Pour ces parents, la condamnation du meurtrier de leur fils il y a deux ans n'est que mascarade. Pas de corps, pas d'effets personnels, ils ne croient pas en la culpabilité de cet argentin qui aurait avoué sous la menace.

Témoin clé qui se signale au lendemain du procès

Ils s'accrochent au témoignage d'un homme survenu au lendemain du procès. Un homme qui dit avoir pris en stop leur fils puis dîné avec lui et six autres personnes trois mois après la date de sa disparition officielle. Claude et Patricia Martin veulent retrouver ces six témoins qui vivent au Paraguay non loin de la frontière avec l'Argentine. Ils savent que Mathieu a emprunté une route fréquentée par les narco-trafiquants et se demandent si il ne serait pas contraint de travailler pour eux. Au moment de sa disparition Mathieu Martin avait 32 ans, ses parents espèrent toujours son retour à la maison.

Claude et Patricia Martin sont très entourés dans leurs démarches, des amis les aident pour la traduction, pour les courriers officiels à rédiger, pour faire rentrer des fonds dans l'association créée pour retrouver Mathieu . Leur fille aînée en encourage à ne pas se séparer de leur téléphone fixe, au cas où Mathieu appellerait un jour.

Claude et Patricia Martin se sont déjà rendus à trois reprises en Argentine, en septembre-octobre 2018, en mars et en décembre 2019 pour tenter en vain de comprendre ce qui a pu arriver à leur fils.