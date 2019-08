Disparition de Maxime : malgré les recherches, toujours aucune nouvelle

Châtillon-sur-Colmont, France

Une nouvelle battue a rassemblé ce mardi, habitants de Châtillon-sur-Colmont et gendarmes pour retrouver Maxime, disparu depuis jeudi 1er août. "28 gendarmes de la compagnie de Mayenne sont mobilisés avec 22 bénévoles de la commune," détaille le capitaine Dorange, en charge des recherches.

Tous les moyens mis en oeuvre

Militaires et civils ont donc quadrillé les alentours de l'exploitation agricole où habite la famille du jeune disparu, sans succès. "On ratisse six zones boisées," explique le capitaine Dorange, de la compagnie de gendarmerie de Mayenne. Plus tôt dans la semaine, un hélicoptère a survolé la zone sans rien repérer. Deux chiens, dont un Saint Hubert, venu spécialement de Caen, en Normandie, se sont lancés sur la piste du jeune Maxime, là encore, sans succès.

"Aucune piste n'est privilégiée pour le moment," affirme le capitaine. Les recherches se poursuivent et une enquête judiciaire pour disparition inquiétante est en cours. En fin de semaine, les gendarmes devraient faire le point sur les derniers plans d'eau qu'il leur reste à explorer. Des plongeurs pourraient ainsi venir de Nantes pour les sonder.

Des habitants solidaires

Les parents et le frère jumeau de Maxime étaient présents lors de la battue, dans leur exploitation qui sert de point de ralliement pour les recherches. Ils préfèrent pour l'instant rester en retrait et laisser les gendarmes enquêter. La famille d'agriculteurs est soutenue par des voisins de la même profession qui ont décidé de participer aux battues organisées. C'est le cas d'Yves qui habite également la commune : "Ce sont des personnes que l'on connait. Tout le monde se sent impliqué, plus ou moins. Cela fait toujours de la peine." À ses côtés, Gislain, un agriculteur d'une commune voisine a "un petit peu de temps donc on en profite pour donner notre coup de main".

Nouvelle battue à Châtillon-sur-Colmont pour retrouver Maxime Copier

Maxime mesure 1,76m et portait un T-shirt blanc "Bon Mayennais" au moment de sa disparition.

La gendarmerie a lancé un appel à témoin depuis quelques jours. Si vous avez la moindre piste, contactez la gendarmerie d'Ernée au 02.43.30.10.09.