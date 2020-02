Disparition de Narumi à Besançon: l'audition du suspect n°1 au Chili une nouvelle fois reportée

Besançon, France

Dans l'affaire Narumi Kurosaki, l'audience de la Cour Suprême du Chili portant sur l'extradition de Nicolas Zepeda Contreras est reportée pour la troisième fois. Elle devait se tenir d'abord en décembre 2019, ensuite le 22 janvier, puis ce mercredi. Finalement cette audience, au cours de laquelle la Cour Suprême doit statuer sur la demande d'extradition de l'ex-petit ami chilien de Narumi, formulée par la justice française, débutera le 5 mars prochain.

Le Chilien de 28 ans est soupçonné d'avoir assassiné l'étudiante japonaise dans la nuit du 4 au 5 décembre 2016 à Besançon. Réfugié dans son pays, il a refusé de répondre aux 95 questions posées par les enquêteurs et magistrats français qui avaient traversé l'Atlantique pour l'interroger en avril 2019, alors que le corps de Narumi Kurosaki n'a à ce jour pas été retrouvé. La France a adressé aux autorités chiliennes une demande d'extradition de cet homme sur lequel pèsent des charges accablantes, selon le parquet de Besançon.

Le témoignage de deux japonaises

L'audience devait se tenir ce mercredi à Santiago du Chili, mais le juge de la Cour Suprême en charge de l'affaire a souhaité obtenir des compléments au dossier et entendre des témoins. Il a notamment demandé la traduction en espagnol des auditions de deux japonaises, interrogées dans leur pays à la demande des autorités françaises. Proches de Nicolas Zepeda, elles avaient traduit à sa demande des phrases de l'espagnol au japonais. Des phrases qu'on a retrouvé ensuite mot pour mot dans les SMS rassurants reçus pendant plusieurs jours par la famille et les proches de Narumi après la disparition de l'étudiante.

Pour la justice française, qui soupçonne Nicolas Zepeda de les avoir envoyé en utilisant le téléphone de la jeune fille, ces témoignages constituent des éléments à charge importants. Le juge chilien a également décidé d'entendre par visioconférence deux enquêteurs français et plusieurs témoins, plusieurs audiences successives sont prévues pour cela à partir du 5 mars, comme une sorte de procès avant l'heure, selon une source proche du dossier.

Le report de l'audience, un signal positif?

Pour les magistrats et policiers bisontins, qui espèrent toujours l'extradition de l'assassin présumé, c'est un signal positif. "Cela signifie que la Cour Suprême n'envisage pas de traiter notre demande rapidement, après une audience sommaire", estime Etienne Manteaux, le procureur de la République de Besançon, "c'est le signe manifeste que nous avons accumulé une série d'éléments qui mettent en cause directement Nicolas Zepeda comme étant l'auteur présumé de cet homicide".

Le juge Jorge Dahm, chargé du dossier côté chilien, s'était exprimé sur France Bleu Besançon en février 2017, bien avant la demande d'extradition et la transmission du dossier par la justice française. "Le Chili n’a aucun problème pour livrer ses ressortissants, afin qu’ils soient jugés à l’étranger", disait-il à l'époque. "Et avec la France, nous entretenons de très bonnes relations. Si les pièces fournies par la France sont suffisamment fortes, le plus probable c’est qu’il y ait extradition".

Décision fin mars ou début avril

La décision de la Cour Suprême du Chili est attendue pour fin mars début avril. Si Nicolas Zepeda est extradé, il comparaîtra devant la cour d'assises du Doubs, dans le cas contraire il sera jugé par cette même cour par défaut, c'est à dire en son absence.