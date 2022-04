Face aux éléments qui l'accablent, Nicolas Zepeda continue de nier

Après les témoignages accablants des étudiants au procès de Nicolas Zepeda, la cour d'assises de Besançon, s'attendait à des explications sur la nuit où Narumi Kurosaki a disparu. Ce mardi, Nicolas Zepeda a répondu à toutes les questions, sans se démonter ou presque. Il continue de nier.

Selon l'enquête sur la disparition de Narumi, Nicolas Zepeda est venu à Besançon sans lui dire et l'a espionnée pendant quatre jours avant de signaler sa présence, le 4 décembre et de passer la nuit dans sa chambre. Depuis personne n'a revu Narumi Kurosaki, et son corps n'a jamais été retrouvé malgré de nombreuses recherches.

à lire aussi Procès de l’affaire Narumi : Nicolas Zepeda malmené au cours de la première semaine

Les dénégations de Nicolas Zepeda

Le président de la cour d'assises met Nicolas Zepeda face à ses contradictions, mais l'accusé ne se démonte pas. Il a réponse à tout. "La première fois que je suis entré dans le bâtiment c'était avec Narumi" dit-il. Selon lui, les témoins qui l'ont formellement reconnu dans la cuisine se sont trompés.

Il continue d'affirmer qu'il était là par hasard, et qu'il n'est pas l'homme qui rôdait depuis plusieurs jours sur le campus, comme le montrent les vidéos.

L'accusé ne cède sur rien mais éclate en sanglots quand il évoque sa rencontre avec Narumi ce soir là. Un peu comme si le souvenir, l'image de ce moment, le bouleversait encore.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quand le président l'interroge sur les cris entendus dans la nuit, il explique qu'ils n'ont rien entendu, ni lui, ni Narumi.

Nicolas Zepeda n'a pas non plus d'explication convaincante pour son premier déplacement au sud de Dole. "Je faisais du tourisme", se contente-t-il d'expliquer.

Une ligne de défense inchangée

Depuis une semaine de nombreux éléments s'accumulent, qui mettent à mal les dénégations de Nicolas Zepeda. Il y a les relevés téléphonique et les donnés de géolocalisations qui indiquent qu'il était sur le campus bien avant le soir de la disparition.

Au sixième jour de procès, face à tous ses éléments, la ligne de défense de Nicolas Zepeda n'a pas bougée.

Le procès doit se poursuivre jusqu'au 12 avril. Nicolas Zepeda encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Nos articles à lire sur l'affaire Narumi