Disparition de Nora en Malaisie : un corps a été retrouvé pendant les recherches

Dix jours après la disparition de Nora Quoirin en Malaisie, un corps a été découvert dans le cadre des recherches indique ce mardi un communiqué du Lucie Blackman Trust, une ONG qui vient en aide aux familles de Britanniques disparus à l'étranger.

Des vérifications en cours pour confirmer l'identité

A ce stade, rien n'indique qu'il s'agit du corps de Nora Quoirin. L'organisation caritative britannique se veut très prudente. "Pour l'heure, nous ne pouvons confirmer qu'il s'agit de Nora. Toutefois, cela semble tristement probable. Des vérifications sont en cours pour confirmer l'identité et les causes de la mort". L'ONG demande aux médias sur place de respecter l'intimité de la famille et des proches de la jeune fille disparue.

à lire aussi Le grand-père de Nora Quoirin disparue en Malaisie a été informé de la découverte d'un corps

Une disparition pendant des vacances en famille

Nora Quoirin, 15 ans, a disparu de sa chambre d'hôtel dans la nuit du 3 au 4 août à Dusun Resort, une station touristique malaisienne située près de la forêt tropicale, à environ 70 kilomètres de Kuala Lumpur. L'adolescente était arrivée en Malaisie pour des vacances. Elle habite à Londres avec ses parents, un couple franco-irlandais, et souffre de difficultés d'apprentissage. Les effectifs mobilisés pour les recherches auprès de diverses agences gouvernementales ont passé au peigne fin la jungle près de la station touristique.