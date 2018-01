Hossegor, France

Plus de 24h après la disparition en mer de Pierre Agnès, emblématique capbretonais et patron de Quiksilver Monde, l’important dispositif de recherches a été suspendu à 14h35 ce mercredi après-midi indique la préfecture maritime de l’Atlantique dans un communiqué. "Après concertation avec le directeur du CROSS d'Etel (Ndlr : Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage), le préfet maritime de l'Atlantique décide de suspendre les recherches en mer par moyens dirigés." En effet, les recherches, interrompues par la nuit mardi soir avaient repris ce mercredi matin avant 8h avec trois vedettes en mer.

Une enquête pour disparition inquiétante

C’est que malheureusement les chances de retrouver Pierre Agnès en vie sont désormais quasi nulles. Reste à comprendre ce qu’il s’est passé, ce mardi matin, au large des plages d’Hossegor alors que le patron, marin aguerri était parti pêcher le chipiron de bonne heure. C’est tout le but de l’enquête pour disparition inquiétante ouverte par le parquet de Dax et qui confirme pour l’instant que le bateau de Pierre Agnès a bien quitté le port de Capbreton à 7H15 du matin, les images de la vidéosurveillance de la capitainerie le montre sortant de la passe, une silhouette masculine à la barre.

Il appelle un ami pour prévenir qu’il est coincé dans le brouillard

Autre confirmation : le PDG de Quiksilver s’est retrouvé coincé par le brouillard. Il a appelé un ami pour prévenir qu’il attendait que la brume se lève pour rentrer. Les enquêteurs doivent encore préciser l’heure exacte de cet appel pour retracer l’emploi du temps de Pierre Agnes ce matin-là. Mais alors a-t-il été surpris par une vague dans ce brouillard ? Par un objet flottant ? Deux techniciens de la gendarmerie ont examiné le bateau pour essayer d’en trouver des traces. Le procureur de Dax a également saisi la section de recherche du groupement de la gendarmerie maritime de Brest qui dispose de moyens de recherches spécifiques à ce genre de disparition en mer et notamment des moyens de plongée. Car maintenant que les premières recherches sont suspendues, la dérive du corps va être étudiée.

A la tête d’une entreprise florissante et d’une famille toute aussi heureuse, c’est bien la thèse d’un dramatique accident qui est privilégiée. Mais on ne sait pas encore lequel.