Disparition de Sihem à Alès : les deux gardes à vue prolongées jusqu'à jeudi midi

Cela fait un semaine que Sihem, une jeune femme de 18 ans, est portée disparue dans le Gard. Un homme et une femme ont été arrêtés par les gendarmes, ce mardi, et placés en garde à vue. Le communiqué de Cécile Gensac, procureure de la République de Nîmes, est tombé ce mercredi peu après 17h : "Les gardes à vue ont fait l’objet d’une prolongation et s’achèveront jeudi 2 février 2023 au terme des 48 heures légales. L’ouverture d’une information judiciaire est envisagée jeudi après 12h00 dernier délai. Les investigations se poursuivront alors sous le contrôle et la direction d’un magistrat instructeur".

ⓘ Publicité

L’homme, d'une quarantaine d'années, est soupçonné d'être impliqué dans la disparition, alors que la femme, son ex-épouse, toujours selon ce communiqué de la procureure, pourrait détenir des informations permettant de localiser la jeune fille, ou à tout le moins de faire avancer les investigations. Elle est entendue du chef de non-assistance à personne en danger.

L'homme déjà condamné

"Sans préjuger de la culpabilité des gardés à vue à ce stade des investigations", précise Cécile Gensac, la procureur confirme que l’homme déjà connu des services de justice devait comparaître ce mercredi dans le cadre d’un procès aux Assises, à Nîmes, pour des faits qualifiés crime de vol avec usage d’une arme. Il avait fait l’objet d’une détention provisoire. L’affaire a été renvoyée. L'homme a par ailleurs déjà été condamné à plusieurs reprises, et il a purgé l’intégralité des peines prononcées à son encontre.

D'importants moyens mis en œuvre

La procureure précise par ailleurs que d’importants moyens ont été engagés par la gendarmerie, laquelle a procédé à des survols en hélicoptères et a recouru à l’assistance de chiens pisteurs, en plus d'une série de perquisitions. Une cellule spécialisée a été constituée à la brigade de La Grand Combe. Une unité de surveillance spécialisée en provenance de Montpellier a également été mobilisée.

Une soixantaine de personnes - famille et proches - se sont rassemblées ce mercredi matin devant le palais de justice de Nîmes (Gard) pour demander la vérité sur la disparition de la jeune fille.