Disparition de Sihem à Alès dans le Gard : une deuxième personne en garde à vue

Une deuxième personne en garde à vue, dans l'affaire de la disparition de Sihem selon les informations de France Bleu Gard Lozère et selon le procureur de la République d'Alès.

ⓘ Publicité

Un homme et son ex-femme ont été interpellés et placés en garde à vue ce mardi vers 15h dans l’affaire de la disparition de Sihem, âgée de 18 ans, à la Grand-Combe (Gard). Ils ont été arrêtés par la section de recherches de Nîmes. L'homme est un proche de la jeune femme disparue depuis six jours.

Désormais c'est le pôle criminel de Nîmes qui est en charge de l'enquête.

Alors que la gendarmerie du département avait initialement lancé une alerte pour "disparition inquiétante", le parquet d’Alès a décidé ce lundi de requalifier la procédure pour "enlèvement et séquestration". Cette requalification permet aux enquêteurs de déployer des moyens supplémentaires pour tenter de retrouver Sihem Belouahmia.

Toutefois, l'hypothèse d'une fuite organisée n'est pas exclue.

Au moment de sa disparition, Sihem était vêtue d'un pull marron en laine, d’un pantalon noir et de baskets claires. Elle mesure 1m69 et est de corpulence normale. Ses cheveux sont longs et bruns et ses yeux sont marron. La gendarmerie du Gard a partagé un appel à témoins vendredi dernier.