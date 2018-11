Disparition de Sophie Le Tan : des tracts diffusés en Allemagne

Alsace, France

Plus de deux mois après la disparition de Sophie Le Tan, étudiante à Strasbourg, la mobilisation citoyenne pour tenter de la retrouver ne faiblit pas. "Des battues" sont organisées en semaine et le week-end, à Mutzig (Bas-Rhin) samedi et dimanche. Une affiche est également diffusée en Allemagne avec le portrait de Jean-Marc Reiser.

Il est le principal suspect dans cette affaire. L'homme de 59 ans a été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration le 17 septembre, dix jours après la disparition de la jeune femme de 20 ans.

Devant la juge d'instruction, il a reconnu avoir croisé Sophie Le Tan le jour de sa disparition et l'avoir fait monté chez lui parce qu'elle était blessée. C'est sa version pour expliquer les traces d'ADN de l'étudiante retrouvée à son domicile.