Strasbourg, France

Pour la première fois depuis sa mise en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration, Jean-Marc Reiser a été entendu par la juge d'instruction en charge de l'enquête sur la disparition de Sophie Le Tan vendredi matin.

Sa position, c'est qu'il n'a rien à voir de près ou de loin dans la disparition de Sophie Le Tan" - Me Giuriato, avocat de Jean-Marc Reiser

Le suspect, âgé de 58 ans, a été extrait de sa cellule de la maison d'arrêt de Strasbourg et transféré avant 9h au tribunal de grande instance de la capitale alsacienne. Il a été entendu pendant six heures par la juge d'instruction Eliette Roux.

Selon ses avocats, Me Françis Metzger et Me Pierre Giuriato, Jean-Marc Reiser a répondu à toutes les questions de la juge "ce n'est pas pour autant qu'il reconnaît une quelconque participation à la disparition de Sophie Le Tan." Il a une version des faits cohérentes qui est opposition avec certains éléments du dossier".

Nous espérons que le coupable sera puni pour qu'il n'y ait plus d'étudiantes qui subissent le même sort que notre fille" - le père de Sophie Le Tan

Pendant l'interrogatoire de Jean-Marc Reiser, un rassemblement en soutien à la famille de Sophie Le Tan s'est tenu devant le palais de justice, en présence du père de la jeune femme.

Il s'est exprimé pour la première, via un interprète qui a lu sa déclaration : "Nous espérons que le lumière de la justice sera bientôt faite et que le coupable sera puni afin que dans l'avenir, il n'y ait plus d'étudiantes, de jeunes filles qui subissent le même sort que notre fille. Nous appelons toutes les personnes responsables, qui aiment la justice à nous aider pour que ce drame soit élucidé et éclairé. Nous souhaitons trouver la vérité. Depuis un mois notre famille vit dans la douleur. Madame Le tan n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est trop affectée par la douleur. La famille est presque anéantie".